Ремонтные работы на месте повреждения теплосети в Новокуйбышевске по улице Молодежная завершены
16 января 2018 17:11
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Сегодня специалистами Территориального управления по теплоснабжению Новокуйбышевска выявлено повреждение на теплосети диаметром 400 мм по улице Молодежная. В ремонтных работах были задействованы 15 работников ТУТС и 11 единиц техники. Все работы велись под контролем Департамента городского хозяйства. На время ремонтных работ для всех потребителей была сохранена подача услуги теплоснабжения по резервной схеме, сообщает пресс-служба Т Плюс - Самара.
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