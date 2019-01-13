Ремонтные работы магистрального трубопровода на улице Береговой завершены
13 января 2019 13:50
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Ремонтные работы магистрального трубопровода на улице Береговой завершены.
Подача отопления восстановлена.
В некоторых домах требуется регулировка стояков со стороны управляющих компаний.
В администрации Промышленного района Самары принимают сообщения жителей по качеству о отопления, передает пресс-служба горадминистрации.
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