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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Ремонтные бригады ПТС устраняют повреждение трубопровода на пересечении улиц Ново-Вокзальная и Вольская

3 января 2018 13:10
254
Планируется устранить повреждение сегодня до 20:00.
3 января специалистами «Предприятия тепловых сетей» обнаружено повреждение подающего трубопровода диаметром 500 мм около дома № 29а на ул. Ново-Вокзальная.

В настоящее время для устранения повреждения потребители переведены на резервную схему теплоснабжения.

На месте работают ремонтные бригады ПТС. Место повреждения огорожено, земляные работы проведены и ведется подготовка к сварочным работам. Предприятие тепловых сетей планирует устранить повреждение сегодня до 20:00, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).


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