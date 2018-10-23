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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Ремонт водопроводных сетей в Самаре идет без остановки

23 октября 2018 09:38
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Ремонт водопроводных сетей в Самаре идет без остановки Только так можно обеспечить работу сетей водоснабжения и водоотведения.
Только так можно обеспечить работу сетей водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на начало октября 2018 года сотрудники «РКС-Самара» проверили работу 18399 задвижек на водопроводных сетях. Из них были капитально отремонтированы 490 и заменены 267 задвижек, с помощью которых ведётся регулирование водоснабжения.
В эксплуатации «РКС-Самара» находится более 72000 колодцев. Они являются неотъемлемой частью системы водоснабжения и водоотведения города. За 9 месяцев текущего года специалисты осмотрели и отремонтировали 17147 канализационных и водопроводных колодцев. На 560 колодцах были заменены люки.

В Самаре функционирует 1260 километров канализационных труб. По ним стоки всего миллионного города доходят до городских очистных канализационных сооружений. Засоры в этих трубах чреваты сбоями системы и изливами канализации. Для ликвидации и предотвращения засоров сотрудники «РКС-Самара» проводят специализированную промывку. За 9 месяцев промыто 188,4 км сетей водоотведения.
Работы по ремонту и замене оборудования городской системы водоснабжения и водоотведения ведутся непрерывно.

Фотор pixabay.com

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Комментарии



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