Ремонт теплотрасс в Самаре будет вестись в двухсменном режиме
11 мая 2017 09:12
120
10 мая в администрации городского округа Самара состоялось рабочее совещание под председательством первого заместителя Главы городского округа Самара Владимира Василенко и при участии директора «Т Плюс Самара» Дмитрия Трушкова. На мероприятии присутствовали представители организаций - подрядчиков, которым уже в ближайшее время предстоит приступить к ремонту 8 участков теплотрасс в исторической части Самары, представители надзорных органов, ГИБДД, районных администраций, а также управляющие микрорайонами.
Целью мероприятия было окончательно синхронизировать планы по перекладке теплотрасс, избежать необходимости повторного ремонта дорог и максимально сократить сроки работ. На совещании было подтверждено, что ремонтная компания начинается гораздо раньше, чем в прошлые годы; материалы для планового ремонта теплотрасс уже подготовлены. Подрядным организациям было предложено как можно скорее предоставить в Единую теплоснабжающую организацию города - «Предприятие тепловых сетей» - и администрацию города посуточные планы своей работы.
Предполагается, что работа по замене тепломагистралей будет вестись по двусменному графику с 08:00 до 24:00, что должно максимально сократить сроки сужения дорожного полотна и другие неудобства для самарцев.
На совещании обсуждался ремонт участков теплотрасс в границах:
1. ул. Галактионовская, между ул. Ярмарочная и ул. Маяковского;
2. ул. Самарская, между ул. Рабочая и ул. Льва Толстого;
3. ул. Молодогвардейская, между ул. Первомайская и ул. Невская;
4. ул. Венцека, между ул. Галактионовская и ул. Молодогвардейская;
5. ул. Комсомольская, между ул. М. Горького и А.Толстого;
6. ул. Красноармейская, между ул. М. Горького и ул. Фрунзе;
7. ул. Куйбышева, между ул.Некрасовская и ул.Л.Толстого.
Отдельное внимание будет уделено ремонту тепловой камеры на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Движение на этом участке дороги будет приостановлено на семь дней, с 12 по 19 мая.
«Ремонт участков теплотрасс в этих районах начнется в ближайшие дни, и будет завершен к 10 июня. Если горожане увидят какие-то недостатки в ограждении этих участков или неоправданный простой ремонтных организаций, то просим сразу же информировать об этом наших диспетчеров через сайт http://63teplo.ru/», - призвал собравшихся главный инженер АО «Предприятие тепловых сетей» Игорь Пужай-Рыбка.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
5 мая 2017 17:31
Планируется отремонтировать «картами» более 21 км дорожного полотна автомобильных дорог Самары. Благоустройство региона
357
5 мая 2017 14:54
Для соблюдения сроков и обеспечения качества используются современные материалы, отличающиеся повышенной прочностью и скоростью схватывания. Благоустройство региона
1389
4 мая 2017 12:52
Сейчас профильный департамент готовит документы. Благоустройство региона
340
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8371
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7079
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5443
Всё в Дом
4 мая 2017 10:35
Пуховые подушки - классика “жанра”. Бесспорно, они очень удобные, мягкие, практичные и при этом простые в уходе. Сегодня мы расскажем, как именно нужно... Всё в Дом
109
2 мая 2017 10:29
Открытие столовой при правильном выборе места дислокации является одним из удачных примеров стартапа для организации собственного дела. Стоит учесть, что... Всё в Дом
95
26 апреля 2017 11:12Чем и зачем нужно периодически чистить кофемашины?
Многие виды современной бытовой техники не могут у нас бесперебойно работать длительное время из-за контакта с водопроводной водой. Всё в Дом
116
ЖКХ
11 мая 2017 09:12
Уже в ближайшее время предстоит приступить к ремонту 8 участков теплотрасс в исторической части города. ЖКХ
119
10 мая 2017 14:00
В розыгрыше главного приза смогут принять участие и те, кто имеет долги свыше 5000 рублей. ЖКХ
302
5 мая 2017 09:10
В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения. ЖКХ
357
Экология
8 мая 2017 10:56
Синоптики предупреждают о возможном дожде. Экология
444
5 мая 2017 13:52
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения с опасными отходами. Экология
261
5 мая 2017 12:40
Жителей региона просят воздержаться от посещения лесных массивов. Экология
752
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
436
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1030
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1199
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1417
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2728
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1607
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1390
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1055
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
546
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
966
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2204
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3215
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают