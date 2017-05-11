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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Ремонт теплотрасс в Самаре будет вестись в двухсменном режиме

11 мая 2017 09:12
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Ремонт теплотрасс в Самаре будет вестись в двухсменном режиме
Уже в ближайшее время предстоит приступить к ремонту 8 участков теплотрасс в исторической части города.

10 мая в администрации городского округа Самара состоялось рабочее совещание под председательством первого заместителя Главы городского округа Самара Владимира Василенко и при участии директора «Т Плюс Самара» Дмитрия Трушкова. На мероприятии присутствовали представители организаций - подрядчиков, которым уже в ближайшее время предстоит приступить к ремонту 8 участков теплотрасс в исторической части Самары, представители надзорных органов, ГИБДД, районных администраций, а также управляющие микрорайонами.

Целью мероприятия было окончательно синхронизировать планы по перекладке теплотрасс, избежать необходимости повторного ремонта дорог и максимально сократить сроки работ. На совещании было подтверждено, что ремонтная компания начинается гораздо раньше, чем в прошлые годы; материалы для планового ремонта теплотрасс уже подготовлены. Подрядным организациям было предложено как можно скорее предоставить в Единую теплоснабжающую организацию города - «Предприятие тепловых сетей» - и администрацию города посуточные планы своей работы.

Предполагается, что работа по замене тепломагистралей будет вестись по двусменному графику с 08:00 до 24:00, что должно максимально сократить сроки сужения дорожного полотна и другие неудобства для самарцев.

На совещании обсуждался ремонт участков теплотрасс в границах:
1. ул. Галактионовская, между ул. Ярмарочная и ул. Маяковского;
2. ул. Самарская, между ул. Рабочая и ул. Льва Толстого;
3. ул. Молодогвардейская, между ул. Первомайская и ул. Невская;
4. ул. Венцека, между ул. Галактионовская и ул. Молодогвардейская;
5. ул. Комсомольская, между ул. М. Горького и А.Толстого;
6. ул. Красноармейская, между ул. М. Горького и ул. Фрунзе;
7. ул. Куйбышева, между ул.Некрасовская и ул.Л.Толстого.

Отдельное внимание будет уделено ремонту тепловой камеры на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Движение на этом участке дороги будет приостановлено на семь дней, с 12 по 19 мая.

«Ремонт участков теплотрасс в этих районах начнется в ближайшие дни, и будет завершен к 10 июня. Если горожане увидят какие-то недостатки в ограждении этих участков или неоправданный простой ремонтных организаций, то просим сразу же информировать об этом наших диспетчеров через сайт http://63teplo.ru/», - призвал собравшихся главный инженер АО «Предприятие тепловых сетей» Игорь Пужай-Рыбка.




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