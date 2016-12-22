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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Ремонт повреждения теплосети на Стара-Загоре завершен?

22 декабря 2016 19:32
365
Был заменен фрагмент изношенного трубопровода длиной 4 метра.
Специалисты ОАО «Предприятие тепловых сетей» завершили ликвидацию повреждения теплосети диаметром 400 мм в районе жилого дома №241 по ул.Стара-Загора. В результате был заменен фрагмент изношенного трубопровода длиной 4 метра.
Ремонтные работы, начавшиеся вечером 21 декабря и шедшие без перерыва на ночь, осложнялись рядом факторов:

1.Сложность диагностики точного места подземного повреждения теплотрассы, что привело к необходимости раскопки двух шурфов;
2.Большая глубина залегания теплотрассы (около 5 метров);
3.Значительное количеством других коммуникаций в зоне проведения раскопок (трубы канализации и кабели электросетей), которые нельзя было повредить в ходе проведения ремонтных работ;
4.Необходимость обезвоживания значительного участка теплосети.

В настоящий момент персонал ОАО «ПТС» совместно с персоналом управляющих компаний начали перевод потребителей на штатную схему подачи тепла. Напомним, для всех абонентов, получающих услугу отопления и ГВС по данному трубопроводу, было обеспечено теплоснабжение по резервной схеме, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара) .



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Комментарии

22 декабря 2016 20:52
Илья
Не было ни чего подобного << ГВС по данному трубопроводу, было обеспечено теплоснабжение по резервной схеме, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара)>>,вторые сутки без отопления!
22 декабря 2016 20:51
Гость
Батареи со вчерашнего вечера и до настоящего времени холодные ! Резервная схема по видимому не сработала !!!!! Или просто очередная болтовня !
22 декабря 2016 20:23
Житель
Напомним, что вы нагло лжете. "Было обеспечено теплоснабжение по резервной схеме" - дома сидят без тепла. До сих пор.


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