Ремонт повреждения теплосети на Стара-Загоре завершен?

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Ремонтные работы, начавшиеся вечером 21 декабря и шедшие без перерыва на ночь, осложнялись рядом факторов:1.Сложность диагностики точного места подземного повреждения теплотрассы, что привело к необходимости раскопки двух шурфов;2.Большая глубина залегания теплотрассы (около 5 метров);3.Значительное количеством других коммуникаций в зоне проведения раскопок (трубы канализации и кабели электросетей), которые нельзя было повредить в ходе проведения ремонтных работ;4.Необходимость обезвоживания значительного участка теплосети.В настоящий момент персонал ОАО «ПТС» совместно с персоналом управляющих компаний начали перевод потребителей на штатную схему подачи тепла. Напомним, для всех абонентов, получающих услугу отопления и ГВС по данному трубопроводу, было обеспечено теплоснабжение по резервной схеме, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара) .