Ремонт повреждения теплосети на Стара-Загоре завершен?
22 декабря 2016 19:32
422
Ремонтные работы, начавшиеся вечером 21 декабря и шедшие без перерыва на ночь, осложнялись рядом факторов:
1.Сложность диагностики точного места подземного повреждения теплотрассы, что привело к необходимости раскопки двух шурфов;
2.Большая глубина залегания теплотрассы (около 5 метров);
3.Значительное количеством других коммуникаций в зоне проведения раскопок (трубы канализации и кабели электросетей), которые нельзя было повредить в ходе проведения ремонтных работ;
4.Необходимость обезвоживания значительного участка теплосети.
В настоящий момент персонал ОАО «ПТС» совместно с персоналом управляющих компаний начали перевод потребителей на штатную схему подачи тепла. Напомним, для всех абонентов, получающих услугу отопления и ГВС по данному трубопроводу, было обеспечено теплоснабжение по резервной схеме, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара) .
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
22 декабря 2016 20:52
Илья
22 декабря 2016 20:51
Гость
22 декабря 2016 20:23
Житель
Благоустройство региона
22 декабря 2016 09:48
Город завершают украшать к Новому году. . Благоустройство региона
139
21 декабря 2016 13:29
Ситуацию обсудили в губернской думе. Благоустройство региона
170
19 декабря 2016 16:09
В перечень работ, к примеру, входит ежедневное мытье полов и сантехники (два раза в день), ежедневное подметание территории вокруг каждого туалета (на расстоянии... Благоустройство региона
279
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
7387
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
6808
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
4992
Всё в Дом
21 декабря 2016 16:10
В основном, устройство системы отопления определяется видом используемого топлива. Всё в Дом
44
19 декабря 2016 10:11Как правильно выбрать мебель для ванной
Обычно ванные комнаты не отличаются большой площадью, и потому дизайн ванной в целом и выбор мебели в ванную комнату становятся важным вопросом. Здесь... Всё в Дом
64
14 декабря 2016 08:52
Холодильник - то, что знакомо всем. Это самый наглядный и простой пример морозильного оборудования. Принцип действия бытового и промышленного... Всё в Дом
84
ЖКХ
22 декабря 2016 19:32
Был заменен фрагмент изношенного трубопровода длиной 4 метра. ЖКХ
421
22 декабря 2016 16:15
Управляющая организация в период с января по октябрь 2016 года незаконно применяла плату за содержание дома, превышающую размер платы, установленной решением... ЖКХ
177
22 декабря 2016 11:19
Размер долга предприятий ЖКХ региона составляет 1 млрд 277 млн рублей. ЖКХ
171
Экология
22 декабря 2016 13:18
По прогнозам синоптиков, декабрь в Самарской области станет самым холодным месяцем этой зимы. Экология
185
21 декабря 2016 13:51
Самарские активисты в течение более полугода проводили масштабный мониторинг. Экология
141
21 декабря 2016 13:35
Перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Экология
511
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
1571
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
699
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
943
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
679
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
822
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
697
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
781
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1950
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1606
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10367
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8535
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5273
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают