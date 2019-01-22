Расчистка снега и наледи по обращениям жителей внутригородских районов должна выполняться в минимальный срок
22 января 2019 17:58
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Сегодня только в Ленинском внутригородском районе взяли в работу дополнительно 62 адреса: 42 – по обращениям относительно неудовлетворительного содержания кровель, 20 – по уборке дворов.
Так, территория близ домов на пр. Карла Маркса, 18, 20 и ул. Дачная, 35, 37 поделена на зоны ответственности трех управляющих организаций: «РемСтройСервис», «Коммунальник» и «Союз-МКД». Их работа была не только скоординирована, но и синхронизирована районной администрацией после обращения жителей в Twitter.
Сегодня из-за снегопада дворники вышли на работу в 4 часа утра. Контроль выполненных работ ведется с фотофиксацией. Усилена работа административной комиссии. Для осуществления мониторинга управляющие микрорайонами обходят жилфонд дважды в день. По результатам также формируются планы работ. В осмотрах территорий участвует МП «ГАТИ по благоустройству».
«Не всегда оперативно управляющие организации справляются со своими обязанностями. По таким проблемным адресам с начала года уже 85 материалов направили в ГЖИ и прокуратуру для принятия мер. Одной из причин ненадлежащего содержания территорий является то, что у компаний недостаточно уборочной техники. Мы ставим вопрос о необходимости увеличения – как крупногабаритной, так и небольших погрузчиков», - подчеркнула глава администрации Ленинского внутригородского района г. о. Самара Елена Бондаренко.
«Не всегда успеваем приводить территории в порядок. Пока снег расчищаем, потом будем вывозить. Кроме того, рассчитываем, что еще на две единицы привлеченной техники будет больше – заключены договоры», - пояснил исполнительный директор управляющей организации «Коммунальник» Виктор Епишов.
Большинство припаркованных личных автомобилей автовладельцы убрали на время расчистки – о запланированных работах Советы МКД предупредили заранее, разместив объявления в домах и листовки на лобовых стеклах машин. Таким образом, значительных препятствий для механизированной уборки с помощью разногабаритной техники не возникло. Кроме того, расчищены козырьки подъездов многоквартирных домов, которые за ночь накрыли снежные «шапки».
«И в социальную сеть написали, и заранее перед прогнозируемыми снегопадами заявки делаем. Раньше не всегда сразу добивались оперативной расчистки, обычно представители управляющей организации реагировали, когда просьбы им направляли во второй или третий раз. Но сегодня после обращения в соцсетях сразу все прибыли для наведения порядка. Личное присутствие главы района тоже очень помогает», - отметила председатель Совета МКД № 37 по ул. Дачная Вера Пичугина.
В одном из самых отдаленных районов – Красноглинском – глава администрации также лично контролирует, насколько эффективно ведется уборка и отработка обращений.
Площадь механизированной и ручной расчистки – 700 тысяч кв. м. На территории работают 15 управляющих организаций и 42 ТСЖ и ЖСК. Сегодня силы и средства дополнительно направили по 16-ти адресам.
В частности, расчистку кровель от снега и наледи производили на ул. Сергея Лазо, 30, 32, 34. До жалобы в социальных сетях дело не дошло – управляющие микрорайонами зафиксировали состояние крыш и передали данные муниципальной управляющей компании «Универсалбыт», в обслуживании которой находятся 285 объектов жилфонда.
«Только в микрорайоне № 20 до конца этой недели планируется отработать большое количество адресов, в том числе сезонные работы запланированы на улицах Гайдара, Симферопольская, Сергея Лазо, Ногина», - говорит управляющий микрорайоном № 20 Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Татьяна Химич.
«Отреагировали оперативно. Но это не значит, что ранее в эти дворы не заезжала снегоуборочная техника или не появлялись дворники. Работы выполняются регулярно, по графику. Сложность в том, что внутриквартальные проезды узкие. Припаркованные личные автомобили жильцов затрудняют расчистку. Поэтому информированию о предстоящих работах уделяем повышенное внимание. В распоряжении управляющих организаций 51 единица спецтехники и 297 дворников. Если работы выполняются ненадлежащим образом, то принимаются меры – за этот зимний сезон составлено 120 актов. Материалами занимаются районная административная комиссия, ГЖИ, прокуратура», - рассказал глава администрации Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Вячеслав Коновалов.
Нужно также учитывать, что в текущем сезоне осадки интенсивные и высота снежного покрова почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому состояние территорий – на усиленном контроле.
Так, по информации Администрации Железнодорожного внутригородского района, в отношении нерадивых управляющих компаний в этом году составлено 72 акта. Ни одно обращение горожан не остается без рассмотрения, передает пресс-служба горадминистрации.
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