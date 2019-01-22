Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 22 января, 19:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -15 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/01:
USD 66.36
0.03
EUR 75.55
-0.03
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Расчистка снега и наледи по обращениям жителей внутригородских районов должна выполняться в минимальный срок

22 января 2019 17:58
76
Сегодня только в Ленинском внутригородском районе взяли в работу дополнительно 62 адреса: 42 – по обращениям относительно неудовлетворительного содержания кровель, 20 – по уборке дворов.
Минимизировать сроки отработки поступающих обращений жителей, следить за своевременностью и качеством расчистки снега и наледи на крышах, придомовых и внутриквартальных территориях, организовать комплексный подход к сезонной уборке, а главам внутригородских районов - лично контролировать состояния территорий. Задачи, поставленные Главой города Еленой Лапушкиной, выполняются в каждом районе. Накануне проведения расчистки план работ в обязательном порядке корректируется и дополняется с учетом новых обращений, поступивших по всем каналам связи: в городскую и районную администрации, в управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, через сеть Интернет, а также в ГЖИ, прокуратуру и другие контролирующие инстанции.

Сегодня только в Ленинском внутригородском районе взяли в работу дополнительно 62 адреса: 42 – по обращениям относительно неудовлетворительного содержания кровель, 20 – по уборке дворов.

Так, территория близ домов на пр. Карла Маркса, 18, 20 и ул. Дачная, 35, 37 поделена на зоны ответственности трех управляющих организаций: «РемСтройСервис», «Коммунальник» и «Союз-МКД». Их работа была не только скоординирована, но и синхронизирована районной администрацией после обращения жителей в Twitter.

Сегодня из-за снегопада дворники вышли на работу в 4 часа утра. Контроль выполненных работ ведется с фотофиксацией. Усилена работа административной комиссии. Для осуществления мониторинга управляющие микрорайонами обходят жилфонд дважды в день. По результатам также формируются планы работ. В осмотрах территорий участвует МП «ГАТИ по благоустройству».

«Не всегда оперативно управляющие организации справляются со своими обязанностями. По таким проблемным адресам с начала года уже 85 материалов направили в ГЖИ и прокуратуру для принятия мер. Одной из причин ненадлежащего содержания территорий является то, что у компаний недостаточно уборочной техники. Мы ставим вопрос о необходимости увеличения – как крупногабаритной, так и небольших погрузчиков», - подчеркнула глава администрации Ленинского внутригородского района г. о. Самара Елена Бондаренко.

«Не всегда успеваем приводить территории в порядок. Пока снег расчищаем, потом будем вывозить. Кроме того, рассчитываем, что еще на две единицы привлеченной техники будет больше – заключены договоры», - пояснил исполнительный директор управляющей организации «Коммунальник» Виктор Епишов.

Большинство припаркованных личных автомобилей автовладельцы убрали на время расчистки – о запланированных работах Советы МКД предупредили заранее, разместив объявления в домах и листовки на лобовых стеклах машин. Таким образом, значительных препятствий для механизированной уборки с помощью разногабаритной техники не возникло. Кроме того, расчищены козырьки подъездов многоквартирных домов, которые за ночь накрыли снежные «шапки».

«И в социальную сеть написали, и заранее перед прогнозируемыми снегопадами заявки делаем. Раньше не всегда сразу добивались оперативной расчистки, обычно представители управляющей организации реагировали, когда просьбы им направляли во второй или третий раз. Но сегодня после обращения в соцсетях сразу все прибыли для наведения порядка. Личное присутствие главы района тоже очень помогает», - отметила председатель Совета МКД № 37 по ул. Дачная Вера Пичугина.

В одном из самых отдаленных районов – Красноглинском – глава администрации также лично контролирует, насколько эффективно ведется уборка и отработка обращений.

Площадь механизированной и ручной расчистки – 700 тысяч кв. м. На территории работают 15 управляющих организаций и 42 ТСЖ и ЖСК. Сегодня силы и средства дополнительно направили по 16-ти адресам.

В частности, расчистку кровель от снега и наледи производили на ул. Сергея Лазо, 30, 32, 34. До жалобы в социальных сетях дело не дошло – управляющие микрорайонами зафиксировали состояние крыш и передали данные муниципальной управляющей компании «Универсалбыт», в обслуживании которой находятся 285 объектов жилфонда.

«Только в микрорайоне № 20 до конца этой недели планируется отработать большое количество адресов, в том числе сезонные работы запланированы на улицах Гайдара, Симферопольская, Сергея Лазо, Ногина», - говорит управляющий микрорайоном № 20 Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Татьяна Химич.

«Отреагировали оперативно. Но это не значит, что ранее в эти дворы не заезжала снегоуборочная техника или не появлялись дворники. Работы выполняются регулярно, по графику. Сложность в том, что внутриквартальные проезды узкие. Припаркованные личные автомобили жильцов затрудняют расчистку. Поэтому информированию о предстоящих работах уделяем повышенное внимание. В распоряжении управляющих организаций 51 единица спецтехники и 297 дворников. Если работы выполняются ненадлежащим образом, то принимаются меры – за этот зимний сезон составлено 120 актов. Материалами занимаются районная административная комиссия, ГЖИ, прокуратура», - рассказал глава администрации Красноглинского внутригородского района г. о. Самара Вячеслав Коновалов.

Нужно также учитывать, что в текущем сезоне осадки интенсивные и высота снежного покрова почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому состояние территорий – на усиленном контроле.

Так, по информации Администрации Железнодорожного внутригородского района, в отношении нерадивых управляющих компаний в этом году составлено 72 акта. Ни одно обращение горожан не остается без рассмотрения, передает пресс-служба горадминистрации. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
19 января 2019  12:30
В Самаре на улице Победы оборудуют три новых сквера Появились эскизы реконструкции.
В Самаре на улице Победы оборудуют три новых сквера
Появились эскизы реконструкции. Благоустройство региона
612
18 января 2019  14:41
Работы предстоит закончить до середины осени 2019 года. При этом подрядчики будут отвечать за качество ремонта и устранять недостатки в течение пяти лет.
В Самарской области на капремонт многоквартирных домов потратят 95 миллионов
Работы предстоит закончить до середины осени 2019 года. При этом подрядчики будут отвечать за качество ремонта и устранять недостатки в течение пяти лет.  Благоустройство региона
435
15 января 2019  12:36
Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор Технику будут использовать в Куйбышевском районе.
Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор
Технику будут использовать в Куйбышевском районе. Благоустройство региона
387
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1935
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
807
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
766
Весь список
Всё в Дом
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
141
30 декабря 2018  09:32
Как выбрать детские люстры
Как выбрать детские люстры
 Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
753
13 декабря 2018  19:48
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
 Все более востребованной и популярной становится  мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
738
Весь список
ЖКХ
22 января 2019  17:58
Сегодня только в Ленинском внутригородском районе взяли в работу дополнительно 62 адреса: 42 – по обращениям относительно неудовлетворительного содержания кровель, 20 – по уборке дворов.
Расчистка снега и наледи по обращениям жителей внутригородских районов должна выполняться в минимальный срок
Сегодня только в Ленинском внутригородском районе взяли в работу дополнительно 62 адреса: 42 – по обращениям относительно неудовлетворительного содержания... ЖКХ
75
22 января 2019  16:43
По информации теплоснабжающей организации восстановление теплоснабжения планируется до 19.00.
На двух улицах Самары ограничено теплоснабжение в 7 многоквартирных дома
По информации теплоснабжающей организации восстановление теплоснабжения планируется до 19.00.  ЖКХ
139
22 января 2019  16:03
Специалисты «ПТС» приступают к устранению повреждения в районе пересечения улиц Стара-Загора/Ташкентская
Они ведут подготовку к земляным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм.  ЖКХ
109
Весь список

Экология
18 января 2019  10:56
В 2019 году в Тольятти пройдут дополнительные посадки леса за счет макулатуры
В 2019 году в Тольятти пройдут дополнительные посадки леса за счет макулатуры
Для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры. Экология
253
16 января 2019  13:37
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд.
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели
При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд. Экология
287
16 января 2019  12:37
За хорошей экологической обстановкой нужно ехать в Тюмень, Краснодар и Казань
За хорошей экологической обстановкой нужно ехать в Тюмень, Краснодар и Казань
Наибольшие опасения у жителей вызывает экологическая обстановка в Челябинске, Новокузнецке и Красноярске.  Экология
265
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
678
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
858
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1084
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
943
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1270
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
880
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1659
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1452
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1801
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2166
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2391
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3619
Весь список

Мероприятия
«Умный четверг» в парке «Россия – Моя история»: состоится встреча с актером Самарского ТЮЗа Алексеем Елхимовым
В Самарской области отметят День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
В Самарском университете пройдет яркое научное шоу «Открытая лабораторная»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные