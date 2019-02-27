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Расчистка дворов и крыш – на усиленном контроле руководства мэрии и глав внутригородских районов Самары

27 февраля 2019 17:59
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Поставлена задача: привлечь максимальное количество ресурсов для уборки дворов, внутриквартальных проездов, расчистки крыш.
В Самаре продолжаются объезды внутригородских районов, в ходе которых осуществляется контроль за состоянием территорий. Напомним, главой Самары Еленой Лапушкиной поставлена задача: привлечь максимальное количество ресурсов для уборки дворов, внутриквартальных проездов, расчистки крыш.

Сегодня Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко дал оценку работе ряда управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд в Самарском, Советском и Промышленном районах. В план объезда принципиально были включены те адреса, по которым остается много нареканий горожан, прежде всего связанных с несвоевременной или некачественной очисткой от снега и наледи.

Особая значимость данной работы обусловлена тем, что этот зимний период отличился частыми и интенсивными осадками. Их февральская норма уже превышена; высота снега на треть больше по сравнению с тем, что зафиксировано по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

Администрациям внутригородских районов совместно с управляющими организациями поручено нарастить темпы расчистки и ускорить вывоз снега на спецплощадки. Только в минувшие выходные привели в порядок 664 двора. Однако не все компании должным образом отреагировали на необходимость первоочередных сезонных работ.

Так, во дворе домов №№ 25, 27 на ул. Физкультурная снежная «каша» создает значительные препятствия как для проезда машин, так и для пешеходов. Мониторинг осуществляется в том числе управляющим микрорайоном. Ситуация – на личном контроле главы внутригородского района.

«В Советском районе 36 управляющих микрорайонами. Они в ежедневном режиме обходят территории, общаются со старшими по домам, жильцами. Есть обслуживающие организации, с которыми полностью выстроена работа по взаимодействию. Но есть и те компании, которые относятся к своим обязанностям недобросовестно, игнорируют замечания. Принимаем меры административного воздействия, направляем материалы в ГЖИ. После нынешнего объезда планируется вычистить двор за 1-2 дня», - сообщил глава администрации Советского района Вадим Бородин.

Во время объезда и встреч с населением горожанам напомнили о том, что терпеть бездействие своей управляющей организации не имеет смысла.

«Нужно либо более жестко требовать исполнения обязанностей по содержанию придомовой территории, ведь эту услугу оплачивают сами жильцы, либо менять управляющую компанию, либо переводить дом на непосредственное управление собственников. В любом случае там, где дворы в безобразном состоянии, в ближайшее время и в течение марта нужно исправить ситуацию. Надо тщательно расчистить дворы - в первую очередь освобождать от снега те из них, которые находятся в низинах. В ближайшие дни будет усилена работа по вывозу снежных накоплений. Кроме того, в период таяния снега важно очищать отмостки домов, чтобы избежать подтопления», - подчеркнул Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко.

В Промышленном районе по обращению жильцов домов по пр. Кирова (фонд ветхий, начались протечки кровель) сбивали сосульки с крыш, счищали снег. ПЖРТ № 11 наняло дополнительную технику.

«В районе работают 24 управляющие компании. Скатных кровель на обслуживании – 718. Мы настаиваем, чтобы крыши очищались не только по периметру, но и по всей площади. И если у управляющих компаний не хватает собственных ресурсов для механизированной расчистки, в том числе дворов, районная администрация помогает привлечь дополнительные. Например, удалось договориться с несколькими заводами и предприятиями, которые в период интенсивных снегопадов выделяли даже безвозмездно погрузчики и другую технику. На следующей неделе также будет оказано такое содействие», - рассказал глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков.

В Самарском районе один из проблемных адресов – ул. Куйбышева, 66.

«Временно дом никто не обслуживал. С 22 февраля расчисткой занимается новая управляющая компания, выбранная нами, жильцами. С тех пор крышу чистили уже трижды», - отметила старшая по дому № 66 по ул. Куйбышева Нина Антонова.

«Высота снега на крыше достигала около полутора метров. Сейчас основные работы провели, заключив договоры на очистку территории. Осталось привести в порядок еще один участок кровли. Жильцам, чья антенна была повреждена, обещаем оперативно восстановить ее работоспособность», - заверил директор управляющей организации «Домоуправляющая компания Самарская» Александр Чернов.

Однако, проверяющие указали на то, что сброшенные с кровли снег и наледь необходимо убрать со двора в течение дня.

По всем адресам о принятых мерах ответственные должны предоставить оперативный отчет, который будет рассмотрен в мэрии.

Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой по возможности оказывать содействие коммунальным службам и на время расчистки не оставлять личный транспорт во дворе, а также освобождать подъезды к контейнерным площадкам, передает пресс-служба горадминистрации.

 
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