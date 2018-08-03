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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Работа по устранению коммунальной аварии на Ракитовском шоссе ведется в круглосуточном режиме

3 августа 2018 23:28
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Ситуация осложняется тем, что диаметр вышедшей из строя трубы – 1500 мм, она изготавливается только по специальному заказу.
По информации «РКС-Самара», 1 августа произошёл технологический сбой на Главном Безымянском коллекторе. Из-за земляного затора в ремонтируемом коллекторе на улице Алма-Атинской происходит излив стоков на Ракитовском шоссе. Как только на аварийном участке ул. Алма-Атинской будет удален грунт и остатки разрушившейся трубы, излив прекратится. Работы ведутся в круглосуточном режиме, все необходимые специалисты находятся на месте.

В настоящее время ведутся сложные земляные работы. Труба уложена на беспрецедентной глубине - в 9 метров. Бригадам приходится дополнительно оборудовать специальные террасы для постепенного спуска техники в котлован. Необходимо отметить, что данный участок сделан из железобетона, введён в эксплуатацию в 1972 году. В целях профилактики подобных аварий в будущем «РКС-Самара» принято решение менять не только повреждённый участок, но и весь пролёт от камеры до камеры длиной 90 метров.

Кроме того, ситуация осложняется тем, что диаметр вышедшей из строя трубы – 1500 мм, она изготавливается только по специальному заказу.

Сейчас «РКС-Самара» заказана новая труба и найден экскаватор с 18-ти метровой стрелой (такой техники не оказалось на самарских предприятиях). В настоящее время идёт процесс его доставки в Самару. Предполагается, что он начнёт работу на месте происшествия завтра утром, 4 августа, передает пресс-служба администрации Самары. 
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