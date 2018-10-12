«РКС-Самара» заложили седьмую звезду на Аллее славы - звезду имени Александра Стрелкова
12 октября 2018 15:42
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Уже заложены звёзды с именами Петра Алабина (глава Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод), Николая Зимина (автор проекта первого водопровода), Альфреда фон Вакано (инициатор и спонсор первой самарской канализации), Вильяма Линдлея (автор проекта первой самарской канализации), Владислава Плятнера (руководитель куйбышевского и самарского водоканала с 1988 по 2001 год), Владимира Писарева (руководитель куйбышевского водоканала с 1970 по 1988 год).
Сегодня, 12 октября, в канун дня рождения водопровода, «РКС-Самара» заложили седьмую звезду – звезду имени Александра Стрелкова. С 1984 года Александр Кузьмич возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары (в настоящее время – в академии строительства и архитектуры). Под его бессменным руководством обучаются специалисты отрасли, долгие годы составляющие основу трудового коллектива предприятия, обеспечивающего водоснабжение и водоотведение города.
Поздравить Александра Стрелкова приехали первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских, директор академии строительства и архитектуры Михаил Шувалов и многие другие.
Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков отметил незаменимый вклад Александра Кузьмича в работу предприятия: «Ваши ученики – это ядро инженерно-технических работников нашей компании. Мы благодарим Вас за подготовку первоклассных специалистов!». В своем приветствии Владимир Василенко отметил: «Звезду на Аллее славы Александр Кузьмич получил совершенно заслуженно. Он достойно будет продолжать плеяду коммунальщиков, которыми сегодня гордится Самара, и чьи имена компания «РКС-Самара» сохраняет для следующих поколений».
Сам Александр Стрелков сказал, что эта звезда – не только его заслуга, но и всей кафедры водоснабжения и водоотведения. В планах у Александра Кузьмича – развивать водоснабжение и водоотведение на благо всех жителей города в сотрудничестве с «РКС-Самара».
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