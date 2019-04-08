«РКС-Самара» ведут аварийно-восстановительные работы на коллекторе в 15 квартале Мехзавода

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«РКС-Самара» приступили к ремонтным работам на канализационном коллекторе диаметром 600 мм в 15 квартале посёлка Мехзавод. Это один из самых старых коллекторов Самары. Он был уложен в 1938 году.Часть труб – 360 метров – была заменена в прошлом году. В 2019 году планируется заменить участок протяжённостью 80 метров, это последний пролёт коллектора до лесного массива.В настоящее время на месте ведутся подготовительные и земляные работы специалистами автотранспортного цеха и цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара».Непосредственно укладка новых труб начнётся в середине этой недели и продлится в течение месяца.Приносим извинения жителям посёлка за доставленные неудобства, передает пресс-служба «РКС-Самара».