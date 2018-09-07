«РКС-Самара» проводят замену почти 300 метров труб одновременно на двух крупных коллекторах города

73

Предстоит работа по бетонированию новой трубы. Между собой рабочие называют его «саркофагом». Делают его для того, чтобы сети водоотведения не повредились от тяжести грунта - линия проходит на глубине более 10 метров. Саркофаг должен стать дополнительной защитой новых труб, повысить надежность их работы.Также продолжаются работы в поселке Мехзавод. После технологического сбоя в апреле 2018 года в 12 и 16 кварталах было заменено 114 метров трубы диаметром 600 мм и 125 метров трубы диаметром 200 мм. После проведения указанных работ, был выявлен еще один сбой в работе коллектора и специалисты приняли решение о дополнительной замене участка, протяженностью 200 метров. Сейчас подготовительныеработы закончены, в ближайшее время начнется монтаж труб. Такие масштабные работы на сетях канализации в посёлке Мехзавод проводятся впервые с момента их прокладки, передает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».