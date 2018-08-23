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«РКС-Самара» применяет все возможные способы, одобренные законом, для борьбы с неплатежами

23 августа 2018 11:56
87
«РКС-Самара» применяет все возможные способы, одобренные законом, для борьбы с неплатежами
Проводятся и поощрительные акции, в ходе которых добросовестные абоненты получают подарки.

Долги жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию достигли 1 миллиарда 475 миллионов! Это огромная сумма и огромная проблема, которую в конечном итоге ощущает каждый житель города.
Только 2018 году «РКС-Самара» подготовили около 100 тысяч документов по взысканию долгов. За это время направили:
- юридическим лицам – 3800 претензий о наличии долгов;
- физическим лицам – 88498 претензий;
- в суды – 1014 исков к юридическим лицам – должникам;
- в мировые суды – 2393 заявления на выдачу судебных приказов в отношении должников – физических лиц.

Кроме юридической работы проводятся и различные мероприятия. Например, совместно с судебными приставами организуются рейды по должникам с описью имущества.
На некоторых должников не действуют ни уведомления, ни претензии, ни даже судебные решения. В таких случаях ресурсоснабжающая организация прибегает к крайним мерам – отключениям воды в частном секторе и тампонированию канализации в многоквартирных домах.
Проводятся и поощрительные акции, в ходе которых добросовестные абоненты получают подарки, а «забывчивые» потребители могут расстаться с долгами и принять участие в розыгрышах разнообразных призов.
Долги жителей за водоснабжение и водоотведение – это средства, которые могли быть направлены на ремонт и перекладку сетей, реконструкцию станций водоподготовки и очистных сооружений. Масштабы ремонтных работ напрямую зависят от уровня оплаты потреблённых коммунальных услуг.

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Комментарии



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