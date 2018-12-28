"РКС-Самара" предупреждают: "Не спускайте салаты в унитаз! И хорошее настроение не покинет в праздник вас"

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Сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» по собственному опыту знают, что ежегодно новогодние праздники сопровождаются засорами канализационных труб. Это связано с тем, что не все жители города сознательно относятся к тому, что можно, а что нельзя спускать в централизованную систему водоотведения. Да и после праздников, в начале января, нужно помнить, что канализация не предназначена для смыва бытового мусора и остатков пищи, жира, средств гигиены. Для этого существуют мусорные контейнеры!«РКС-Самара» убедительно просят соблюдать правила эксплуатации канализации и напоминают способы связи для сообщения о проблемах на уличных сетях водоснабжения и водоотведения, надеясь, что они никому не пригодятся. Телефоны диспетчерской службы; сервис «Водный сигнал» +7-917-013-70-07 через мессенджеры WhatsApp и Viber или на электронную почту vodasignal@samcomsys.ru .Желаем всем самарцам, чтобы волшебные новогодние дни прошли в тёплой и благополучной обстановке, чтобы ничто не отвлекало вас от праздника, семьи и друзей. С наступающим, передает пресс-служба «РКС-Самара».