«РКС-Самара» представили отчёт о своей деятельности за 5 лет

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На мероприятие были приглашены представители всех местных органов власти, общественных организаций, средства массовой информации, чтобы максимально донести до жителей Самары результаты деятельности и принципы, которыми руководствуется ресурсоснабжающая организация.Представители компании познакомили собравшихся с основными итогами реализации инвестиционной и производственной программ, в рамках которых за пять лет в водоснабжение и водоотведение Самары было вложено 3,9 миллиардов рублей. Была произведена реконструкция городских очистных канализационных сооружений, построены водоводы к стадиону «Самара Арена», реконструированы водоводы на улице Ново-Садовой, установлено новейшее оборудование на насосно-фильтровальных станциях, реализованы другие мероприятия, направленные на улучшение водоснабжения и водоотведения города.Не обошли стороной и проблемные вопросы. Так, долги жителей и предприятий Самары за воду и канализацию на конец 2017 года составляли 1,2 миллиарда рублей! Если бы эти деньги были заплачены вовремя и в полном объёме, предприятие выполнило бы больше работ по улучшению систем водоснабжения и водоотведения.Заместитель председателя Думы городского округа Самараподчеркнул открытость «РКС-Самара» для сотрудничества: «За несколько лет городские депутаты посетили практически все объекты компании. Везде мы видели ремонты, запуск нового оборудования, слаженную работу сотрудников. Также можно отметить желание и готовность специалистов компании решать проблемы, возникающие в водоснабжении и водоотведении города».На встрече можно было получить ответ на любой вопрос. Обсуждали и сложные технические проблемы, и то, что касается каждого жителя: качество воды, благоустройство. Можно было даже узнать подробнее о жизни самих сотрудников: об условиях труда, обучении, принципах формирования заработной платы, жизни коллектива вне работы.После официального отчёта всех присутствующих пригласили посетить музей истории самарского водопровода, который открылся на прошлой неделе на территории Городской водопроводной станции. Там собраны уникальные экспонаты: деревянные трубы и лабораторное оборудование, которые использовались в водоснабжении в конце XIX – начале XX века, документы и награды, части паровых машин, крышки люков и многое другое. Гости с большим интересом осмотрели экспозицию и пожелали музею и компании в целом дальнейшего развития и успехов.Стоит отметить, что «РКС-Самара» планирует проводить такие социальные отчёты ежегодно. Главный управляющий директор компаниисказал: «Мы понимаем и берём на себя весь груз ответственности за водоснабжение и водоотведение города-миллионника – Самары. И мы хотим, чтобы все горожане знали, каким образом и в каких объёмах ресурсоснабжающая организация проводит ремонты и закупает оборудование, как заботится о персонале, как борется с долгами, во что вкладываются деньги, которые добросовестные самарцы платят за воду и канализацию. Я уверен, что власти и горожанам это тоже важно, и практика ежегодных социальных отчётов приживётся», передает пресс-служба «РКС-Самара».Фото: пресс-служба «РКС-Самара»