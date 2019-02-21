«РКС-Самара» получили диплом за большой вклад в организацию мероприятий всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

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Специалисты ресурсоснабжающего предприятия организуют экскурсии на производственные объекты, проводят конкурсы и встречи со школьниками, учащимися профильных колледжей и студентами. Участники фестиваля посещают музей истории самарского водопровода, который «РКС-Самара» открыли летом 2018 года.Все эти мероприятия не остались незамеченными. На этой неделе представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области вручили «РКС-Самара» диплом за большой вклад в организацию и проведение на территории Самарской области мероприятий всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2018.