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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара» получили диплом за большой вклад в организацию мероприятий всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

21 февраля 2019 15:34
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Специалисты ресурсоснабжающего предприятия организуют экскурсии на производственные объекты, проводят конкурсы и встречи со школьниками, учащимися профильных колледжей и студентами.
«РКС-Самара» уже три года принимают активное участие в фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, который проводится при поддержке министерств энергетики, образования и науки, культуры Российской Федерации, а также региональных и муниципальных органов власти.

Специалисты ресурсоснабжающего предприятия организуют экскурсии на производственные объекты, проводят конкурсы и встречи со школьниками, учащимися профильных колледжей и студентами. Участники фестиваля посещают музей истории самарского водопровода, который «РКС-Самара» открыли летом 2018 года.

Все эти мероприятия не остались незамеченными. На этой неделе представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области вручили «РКС-Самара» диплом за большой вклад в организацию и проведение на территории Самарской области мероприятий всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2018. 
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