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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара» на 560 колодцах заменили люки

24 октября 2018 19:34
84
В эксплуатации организации находится более 72 тысяч колодцев.
За 9 месяцев 2018 года специалисты «РКС-Самара» осмотрели и отремонтировали более 17 тысяч канализационных и водопроводных колодцев.

На 560 колодцах заменили люки.

В эксплуатации организации находится более 72 тысяч колодцев, передает «СО» ОНЛАЙН


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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