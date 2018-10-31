«РКС-Самара»: Прямые расчёты – это уверенность и прозрачность

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«РКС-Самара» продолжают принимать абонентов на прямые расчёты за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Всего по состоянию на начало октября 2018 года – более 375 000 лицевых счетов в МКД и более 27 000 лицевых счетов в частном секторе Самары. В текущем году на прямые расчёты перешли 267 многоквартирных домов, а это – 27 916 лицевых счетов!Жители сами выражают желание перейти на прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями. Многим самарцам пришлось столкнуться с недобросовестными УК или ТСЖ, которые собирали деньги, но не доводили их до поставщиков ресурсов. Жители оказывались в очень неприятной ситуации, из которой один выход – переход на прямые расчёты.В связи с тем, что управляющие компании совсем не передают в «РКС-Самара» данные или передают их с большим количеством ошибок и недочётов, в квитанциях возможны неточности. Для разъяснения и уточнения данных можно воспользоваться несколькими вариантами:1. Обратиться в любой из Центров обслуживания клиентов СКС (ул. Луначарского 56, ул. Чернореченская 16А, ул. Советской Армии 146, пр. Металлургов 60, ул. Томашевский тупик 12, Банковский пер. 1, ул. Бакинская 22а, ул. Мира, 12).2. Написать на сайт samcomsys.ru, форма «Обратная связь».3. Позвонить по телефону 207-25-40, передает пресс-служба «РКС-Самара».