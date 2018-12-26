РКС: За слишком грязную воду нужно платить

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Помимо крупных промышленных предприятий это касается школ, больниц, заведений общественного питания, гостиниц. Они сбрасывают в канализацию большое количество ненормативных отходов и жира, который, застывая, приводит к засорам и изливам стоков на поверхность, а превышение химических соединений ускоряет выход из строя канализационных сетей.Плата за негативное воздействие позволяет держать на контроле подобные выбросы, вкладывать средства в дополнительные промывки и профилактику трубопроводов, аккумулировать средства на замену и ремонт сетей. Однако не все предприятия добросовестно оплачивают свои сбросы. По состоянию на конец декабря 2018 года общая задолженность за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации – 145,65 млн. рублей, за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 48,9 млн. рублей. После уведомлений и предупреждений «РКС-Самара» отключает эти заведения от водоснабжения или тампонирует канализацию.Главная цель «РКС-Самара» - добиться полного соблюдения установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в городскую систему канализации и качественной очистки стоков.