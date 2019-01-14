Путин утвердил создание компании-оператора по обращению с бытовыми отходами
14 января 2019 21:28
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— Постановляю создать публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор, — говорится в указе.
Этот закон направлен на реализацию норм российского законодательства и нацпроекта "Экология". Полномочия учредителя компании от имени России будет выполнять Министерство природных ресурсов и экологии.
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