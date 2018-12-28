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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков

28 декабря 2018 19:48
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Теперь обязанности по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии перенесены с потребителей на поставщиков.
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии. Документ размещен 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации, передает iz.ru.

Как информирует пресс-служба Минэнерго России, теперь обязанности по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии перенесены с потребителей на поставщиков. Эти работы в многоквартирных домах будут выполнять сотрудники гарантирующих поставщиков, а по месту жительства прочих потребителей — сетевые организации.

«Таким образом, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета. За потребителем сохраняется единственная обязанность — обеспечивать целостность прибора учета», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что вступление поправок в силу позволит сократить издержки за счет снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, а также нарастить производительность труда, контроль качества электроэнергии у потребителя, повысить платежную дисциплину и адресность применения льгот.

В беседе с «Известиями» руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов отметил, что со временем так или иначе потребуется переход на более современные приборы учета, которые в том числе облегчают процессы учета энергоресурсов. 
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