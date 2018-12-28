Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков
28 декабря 2018 19:48
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Как информирует пресс-служба Минэнерго России, теперь обязанности по установке, эксплуатации, поверке и замене приборов учета электроэнергии перенесены с потребителей на поставщиков. Эти работы в многоквартирных домах будут выполнять сотрудники гарантирующих поставщиков, а по месту жительства прочих потребителей — сетевые организации.
«Таким образом, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета. За потребителем сохраняется единственная обязанность — обеспечивать целостность прибора учета», — говорится в сообщении на сайте министерства.
В ведомстве отметили, что вступление поправок в силу позволит сократить издержки за счет снижения потерь электроэнергии и операционных затрат, а также нарастить производительность труда, контроль качества электроэнергии у потребителя, повысить платежную дисциплину и адресность применения льгот.
В беседе с «Известиями» руководитель спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов отметил, что со временем так или иначе потребуется переход на более современные приборы учета, которые в том числе облегчают процессы учета энергоресурсов.
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