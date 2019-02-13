Прокуратура недовольна качеством уборки снега в Кировском районе Самары
13 февраля 2019 21:23
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Так, на внутриквартальных дорогах улиц Черемшанской, Стара-Загоры, Мирной, Олимпийской, Алма-Атинской, Товарной, Магистральной, а также на Аэропортовском и Зубчаниновском шоссе были обнаружены снежные валы возле пешеходных переходов, снежный накат и заужение проезжей части. Также в деятельности ТСЖ и управляющих компании было выявлено 110 нарушений по содержанию придомовых территорий.
В адрес виновных ТСЖ, ООО и МП были направлены представления. Сейчас документы находятся на рассмотрении. Кроме того, информация по итогам проверки направлена в госжилинспекцию и ГИБДД.
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