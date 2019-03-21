Произошло повреждение на теплосетях в районе д. 76 по улице Льва Толстого в Самаре
21 марта 2019 20:26
89
"По информации АО "ПТС" произошло повреждение на теплосетях в районе д. 76 по ул. Льва Толстого. По предварительной информации отключено 22 объекта (из них 11 жилых домов). Проводится их переключение на обратный трубопровод. Уточненный список объектов будет размещен дополнительно."
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
21 марта 2019 17:25
Цикл ремонтных работ может стартовать в последней декаде апреля. Благоустройство региона
124
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
172
20 марта 2019 13:08
С 2013 года здание ДК стоит в "листе ожидания" на финансирование. Благоустройство региона
238
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1832
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2447
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1064
Всё в Дом
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
423
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
160
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
1063
ЖКХ
21 марта 2019 20:26
По предварительной информации отключено 22 объекта (из них 11 жилых домов). ЖКХ
88
21 марта 2019 10:17
«РКС-Самара» проводит работы на водоводе диаметром 600 мм на улице Мичурина. ЖКХ
246
21 марта 2019 09:10
Обеспечена возможность подключения к резервной схеме теплоснабжения всех потребителей. ЖКХ
187
Экология
21 марта 2019 11:07
Водохранилища готовы к приёму водных масс по всему каскаду. Экология
185
20 марта 2019 11:59
Речь о переводе участков, относящихся к лесному фонду, в земли населенных пунктов. Экология
248
14 марта 2019 13:39
Вскрытие рек ожидается в период с 26 марта по 10 апреля. Экология
744
Видео
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
172
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
467
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
453
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
907
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
627
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1579
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
364
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
711
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1670
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1871
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1045
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
899
Мероприятия