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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Произошло повреждение на теплосетях в районе д. 76 по улице Льва Толстого в Самаре

21 марта 2019 20:26
89
По предварительной информации отключено 22 объекта (из них 11 жилых домов).
Об этом сообщает первый заместитель Главы городского округа Самара Владимир Василенко в Твиттере:

"По информации АО "ПТС" произошло повреждение на теплосетях в районе д. 76 по ул. Льва Толстого. По предварительной информации отключено 22 объекта (из них 11 жилых домов). Проводится их переключение на обратный трубопровод. Уточненный список объектов будет размещен дополнительно." 
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