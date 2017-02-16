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Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой посёлок Мехзавод и микрорайон Крутые ключи
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой посёлок Мехзавод и микрорайон Крутые ключи

16 февраля 2017 15:36
209
В настоящее время специалистами СКС предпринимаются все возможные меры для скорейшего определения и устранения повреждения. К сожалению, резервные схемы в этом районе отсутствуют.
СКС работают над устранением утечки в районе 19 км Московского шоссе. Сегодня днём произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой посёлок Мехзавод и микрорайон Крутые ключи. Место утечки определить можно
только с помощью специализированного течеискателя.

Диагностическая лаборатория «Самарских коммунальных систем» сразу же выехала на предполагаемое место утечки.

В настоящее время специалистами СКС предпринимаются все возможные меры для скорейшего определения и устранения повреждения. К сожалению, резервные схемы в этом районе отсутствуют. Вода будет поставляться бойлерами, сообщает пресс-служба СКС. 
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