Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой посёлок Мехзавод и микрорайон Крутые ключи
16 февраля 2017 15:36
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только с помощью специализированного течеискателя.
Диагностическая лаборатория «Самарских коммунальных систем» сразу же выехала на предполагаемое место утечки.
В настоящее время специалистами СКС предпринимаются все возможные меры для скорейшего определения и устранения повреждения. К сожалению, резервные схемы в этом районе отсутствуют. Вода будет поставляться бойлерами, сообщает пресс-служба СКС.
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