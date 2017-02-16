Произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой посёлок Мехзавод и микрорайон Крутые ключи

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Диагностическая лаборатория «Самарских коммунальных систем» сразу же выехала на предполагаемое место утечки.В настоящее время специалистами СКС предпринимаются все возможные меры для скорейшего определения и устранения повреждения. К сожалению, резервные схемы в этом районе отсутствуют. Вода будет поставляться бойлерами, сообщает пресс-служба СКС.