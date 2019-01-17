Продолжается работа по уборке снега и наледи на территории внутригородских районов Самары

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Елена Лапушкина лично объезжает территории районов. Главам районных администраций Глава города поставила задачу в кратчайшие сроки отработать все обращения, поступающие от жителей по вопросам уборки и вывоза снега, очистки скатных крыш от сосулек. При этом обращено внимание административных комиссий районов на то, что к нерадивым, нерасторопным управляющим организациям нужно активнее применять меры воздействия за административное нарушение. Особое внимание – расчистке внутриквартальных и внутридворовых территорий, а также отправке снега на полигоны. Главам районов поручено лично контролировать эти вопросы.Так, сегодня только в Кировском внутригородском районе в график работ были включены несколько дополнительных адресов. Расчистка снега в большом дворе домов №№ 33, 31 и 29 по улице Минская выполнена, но жителей волновал вывоз снежных накоплений, с чем они и обратились к районной администрации.Дело в том, что управляющие организации, ТСЖ и ЖСК обязаны производить своевременную и качественную расчистку снега на вверенных территориях, но нормативными документами обязанность вывозить снег не закреплена – снежные массы могут складироваться во дворе, на газонах и внутриквартальных проездах, если это не создает препятствий для движения транспорта. Однако возможность организовать вывоз сформированных снежных валов на специализированные площадки имеется, если жильцы примут решение на общем собрании собственников МКД и будет заключен договор с управляющей организацией на условиях оплаты данной услуги.Во дворе по вышеуказанным адресам после предыдущих осадков и расчистки скопился снег, который убирали две управляющие организации. Одна из них вывозит снег согласно плану работ после проведения общего собрания собственников квартир в МКД, включив им данную услугу в статью расходов. А жители домов, закрепленных за другой управляющей компанией, такое собрание не проводили.Совместно компаниями было принято решение освободить общий двор от снежных валов.«Ранее мы уже направляли свои обращения в районную администрацию. Общались лично с главой. Вопросы решаются быстро, в том числе как сегодня – по вывозу снега. Сразу даются поручения посетить наш двор, оценить обстановку. Так что сигналы от жителей, налаженное взаимодействие – это достаточно продуктивно», - отметила житель дома № 35 по ул. Минская Нина Аникина.«Безусловно, жители хотят, чтобы двор был чистым, чтобы снег был вывезен. Производство работ двумя управляющими компаниями согласовано. Решение проблемы найдено», – констатирует председатель Совета МКД № 31 по ул. Минская Олег Король.Проконтролировали работу представители администрации района и лично ее глава.«Эта зима характеризуется большим количеством осадков. В нашем районе расчистка ведется по графику и в комплексе – работы согласованы с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК и МП «Благоустройство». То есть сначала во дворах проводится механизированная и ручная уборка, вывозится или «выталкивается» снег, после чего близлежащую улично-дорожную сеть чистит муниципальное предприятие. Территорию на улице Минская, которую взяли в работу сегодня по обращению жителей, в таком режиме отрабатываем уже четвертый раз за зимний сезон», - рассказал глава Администрации Кировского внутригородского района г. о. Самара Игорь Рудаков.Для более оперативного результата на время работ автомобилисты убрали личный транспорт со двора.«Мы заранее оповестили, что будет уборка снега. Формы взаимодействия – различные. Жители одного из домов создали группу в мессенджере. Также уведомляем жильцов, размещая объявления на информационных досках за 1-3 дня до расчистки, указывая дату и временной период, во время которого будут производиться работы. Также ищем владельцев машин, которые не отреагировали. В этом нам помогает ГИБДД», - пояснил директор управляющей компании «Квартал-НД» Евгений Сюсин.Дополнительно управляющая компания расчистила подъездные пути к контейнерной площадке.Глава района совместно с административной комиссией и управляющими микрорайонами проверяют все территории. В этом году составлено уже 1650 актов проверки по материалам, собранным управляющими. Часть из них были оформлены в виде материалов о нарушении Правил благоустройства и направлены в мировой суд, часть – в прокуратуру для принятий мер прокурорского реагирования, передает пресс-служба горадминистрации.