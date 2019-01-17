Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 17 января, 21:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/01:
USD 66.76
-0.32
EUR 76.14
-0.81
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Продолжается работа по уборке снега и наледи на территории внутригородских районов Самары

17 января 2019 20:12
81
Елена Лапушкина лично объезжает территории районов.
Отработка обращений жителей внутригородских районов, в том числе направленных через социальные сети и касающихся необходимости незамедлительной расчистки снега и ликвидации наледи, продолжается в оперативном режиме.

Елена Лапушкина лично объезжает территории районов. Главам районных администраций Глава города поставила задачу в кратчайшие сроки отработать все обращения, поступающие от жителей по вопросам уборки и вывоза снега, очистки скатных крыш от сосулек. При этом обращено внимание административных комиссий районов на то, что к нерадивым, нерасторопным управляющим организациям нужно активнее применять меры воздействия за административное нарушение. Особое внимание – расчистке внутриквартальных и внутридворовых территорий, а также отправке снега на полигоны. Главам районов поручено лично контролировать эти вопросы.

Так, сегодня только в Кировском внутригородском районе в график работ были включены несколько дополнительных адресов. Расчистка снега в большом дворе домов №№ 33, 31 и 29 по улице Минская выполнена, но жителей волновал вывоз снежных накоплений, с чем они и обратились к районной администрации.

Дело в том, что управляющие организации, ТСЖ и ЖСК обязаны производить своевременную и качественную расчистку снега на вверенных территориях, но нормативными документами обязанность вывозить снег не закреплена – снежные массы могут складироваться во дворе, на газонах и внутриквартальных проездах, если это не создает препятствий для движения транспорта. Однако возможность организовать вывоз сформированных снежных валов на специализированные площадки имеется, если жильцы примут решение на общем собрании собственников МКД и будет заключен договор с управляющей организацией на условиях оплаты данной услуги.

Во дворе по вышеуказанным адресам после предыдущих осадков и расчистки скопился снег, который убирали две управляющие организации. Одна из них вывозит снег согласно плану работ после проведения общего собрания собственников квартир в МКД, включив им данную услугу в статью расходов. А жители домов, закрепленных за другой управляющей компанией, такое собрание не проводили.

Совместно компаниями было принято решение освободить общий двор от снежных валов.

«Ранее мы уже направляли свои обращения в районную администрацию. Общались лично с главой. Вопросы решаются быстро, в том числе как сегодня – по вывозу снега. Сразу даются поручения посетить наш двор, оценить обстановку. Так что сигналы от жителей, налаженное взаимодействие – это достаточно продуктивно», - отметила житель дома № 35 по ул. Минская Нина Аникина.

«Безусловно, жители хотят, чтобы двор был чистым, чтобы снег был вывезен. Производство работ двумя управляющими компаниями согласовано. Решение проблемы найдено», – констатирует председатель Совета МКД № 31 по ул. Минская Олег Король.

Проконтролировали работу представители администрации района и лично ее глава.

«Эта зима характеризуется большим количеством осадков. В нашем районе расчистка ведется по графику и в комплексе – работы согласованы с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК и МП «Благоустройство». То есть сначала во дворах проводится механизированная и ручная уборка, вывозится или «выталкивается» снег, после чего близлежащую улично-дорожную сеть чистит муниципальное предприятие. Территорию на улице Минская, которую взяли в работу сегодня по обращению жителей, в таком режиме отрабатываем уже четвертый раз за зимний сезон», - рассказал глава Администрации Кировского внутригородского района г. о. Самара Игорь Рудаков.

Для более оперативного результата на время работ автомобилисты убрали личный транспорт со двора.

«Мы заранее оповестили, что будет уборка снега. Формы взаимодействия – различные. Жители одного из домов создали группу в мессенджере. Также уведомляем жильцов, размещая объявления на информационных досках за 1-3 дня до расчистки, указывая дату и временной период, во время которого будут производиться работы. Также ищем владельцев машин, которые не отреагировали. В этом нам помогает ГИБДД», - пояснил директор управляющей компании «Квартал-НД» Евгений Сюсин.

Дополнительно управляющая компания расчистила подъездные пути к контейнерной площадке.

Глава района совместно с административной комиссией и управляющими микрорайонами проверяют все территории. В этом году составлено уже 1650 актов проверки по материалам, собранным управляющими. Часть из них были оформлены в виде материалов о нарушении Правил благоустройства и направлены в мировой суд, часть – в прокуратуру для принятий мер прокурорского реагирования, передает пресс-служба горадминистрации.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
15 января 2019  12:36
Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор Технику будут использовать в Куйбышевском районе.
Для Самары закупят новый снегоуборочный трактор
Технику будут использовать в Куйбышевском районе. Благоустройство региона
335
13 января 2019  10:19
Обильный снегопад мобилизовал все службы благоустройства и ЖКХ Самары.
Обильный снегопад мобилизовал все службы благоустройства и ЖКХ Самары
Особое внимание уделяется расчистке основных магистралей, объектов социальной сферы, остановок. Благоустройство региона
498
12 января 2019  10:59
В Загородном парке в Самаре до сих пор не узаконили аттракционы Это следует из отчета Счетной палаты региона.
В Загородном парке в Самаре до сих пор не узаконили аттракционы
Это следует из отчета Счетной палаты региона. Благоустройство региона
444
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1683
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
759
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
719
Весь список
Всё в Дом
30 декабря 2018  09:32
Как выбрать детские люстры
Как выбрать детские люстры
 Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
660
13 декабря 2018  19:48
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
Мебель в стиле лофт - предложения компании Пинскдрев
 Все более востребованной и популярной становится  мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
684
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
586
Весь список
ЖКХ
17 января 2019  20:12
Елена Лапушкина лично объезжает территории районов.
Продолжается работа по уборке снега и наледи на территории внутригородских районов Самары
Елена Лапушкина лично объезжает территории районов.  ЖКХ
70
17 января 2019  15:56
По многочисленным обращениям граждан, глава города посетила внутриквартальную территорию, расположенную по адресу Белорусская, 30.
Горвласти обратятся в ГЖИ по поводу ненадлежащего содержания домов, находящихся в обслуживании «Куйбышевский ПЖРТ»
По многочисленным обращениям граждан, глава города посетила внутриквартальную территорию, расположенную по адресу Белорусская, 30.   ЖКХ
121
17 января 2019  14:22
За недостаточный контроль работ по содержанию городской улично-дорожной сети.
Директору МП «Благоустройство» объявлен выговор
За недостаточный контроль работ по содержанию городской улично-дорожной сети.  ЖКХ
949
Весь список

Экология
16 января 2019  13:37
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд.
По прогнозам синоптиков, осадки будут идти в Самаре как минимум до конца недели
При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд. Экология
242
16 января 2019  12:37
За хорошей экологической обстановкой нужно ехать в Тюмень, Краснодар и Казань
За хорошей экологической обстановкой нужно ехать в Тюмень, Краснодар и Казань
Наибольшие опасения у жителей вызывает экологическая обстановка в Челябинске, Новокузнецке и Красноярске.  Экология
228
7 января 2019  10:57
Самарцев предупреждают о сильном похолодании
Самарцев предупреждают о сильном похолодании
В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дому. Экология
881
Весь список


Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
557
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
740
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
945
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
844
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1138
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
758
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1541
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1340
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1692
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2067
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2267
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3489
Весь список

Мероприятия
Кардиологи региона объявили творческий конкурс статей пациентов на тему «Как болезнь сердца повлияла на мою жизнь»
Самарские предприниматели приглашаются к участию в Российском промышленном форуме
«Театральная почта» заработает в Самарском театре юного зрителя «СамАрт»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные