Предупреждать должников за воду в Самаре будут только один раз

648

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 утверждён новый порядок введения ограничения/отключения коммунальных услуг.Раньше ресурсоснабжающая организация должна была направить должнику предупреждение о задолженности, затем, если в течение 20 дней не поступила оплата, под личную роспись вручить уведомление об ограничении, и после этого через 3 дня можно было отключать услугу. Теперь порядок значительно упростился.Во-первых, сократилось количество предупреждений. Сейчас достаточно одного уведомления, и через 20 дней предоставление коммунальной услуги может быть ограничено. Также законодательно утверждены новые способы передачи уведомлений: заказным письмом, на оборотной стороне квитанции, телефонным звонком, сообщением по электронной почте и т.д.«Самарские коммунальные системы» в 2017 году уже направили почтой 200 предупреждений (уведомлений) об отключении от общедомовой канализации (тампонировании). У должников есть 20 дней для того, чтобы оплатить услуги водоснабжения и водоотведения. Иначе в их дом приедет специализированная бригада СКС и точечно отключит квартиру должника от канализационного стояка.Чтобы отключение для абонента не стало неожиданностью, необходимо чётко контролировать и вовремя оплачивать потреблённые коммунальные услуги, сообщает СКС.