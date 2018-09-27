Правительство поддержало двухразовое повышение тарифов ЖКХ в следующем году
27 сентября 2018 17:40
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— Правительство утвердило подход: 1,7%-ная индексация с начала года и 2,4%-ная — с середины года, — сказал министр экономического развития Максим Орешкин.
По его словам, такой подход прописан в утверждённом прогнозе социально-экономического развития РФ на следующий год.
Минэкономразвития предлагало дважды повысить тарифы ЖКХ из-за роста НДС в начале года с 18% до 20%. Против этого выступала Федеральная антимонопольная служба.
Ранее стало известно, в каких регионах России самые высокие счета за ЖКХ.
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