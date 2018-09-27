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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Правительство поддержало двухразовое повышение тарифов ЖКХ в следующем году

27 сентября 2018 17:40
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Минэкономразвития предлагало дважды повысить тарифы ЖКХ из-за роста НДС в начале года с 18% до 20%.
Правительство РФ приняло решение утвердить поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году. С начала года они вырастут на 1,7%, а с 1 июля ещё на 2,4%, передает life.ru.

— Правительство утвердило подход: 1,7%-ная индексация с начала года и 2,4%-ная — с середины года, — сказал министр экономического развития Максим Орешкин.

По его словам, такой подход прописан в утверждённом прогнозе социально-экономического развития РФ на следующий год.

Минэкономразвития предлагало дважды повысить тарифы ЖКХ из-за роста НДС в начале года с 18% до 20%. Против этого выступала Федеральная антимонопольная служба.

Ранее стало известно, в каких регионах России самые высокие счета за ЖКХ. 
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