Повреждение теплосети в Новокуйбышевске устранено, тепловые сети города работают в штатном режиме
19 декабря 2017 19:06
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Напомним, сегодня специалистами ТУТС Новокуйбышевска было выявлено повреждение на теплотрассе диаметром 250 мм на ул.Дзержинского. На объекте работали две аварийные бригады. На время проведения ремонтных работ для всех потребителей, получающих услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, была обеспечена подача тепла по резервной схеме. Совместно с персоналом управляющих компаний теплоэнергетиками проводился мониторинг температурного режима в помещениях клиентов, сообщает пресс-служба "Т Плюс Самара".
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