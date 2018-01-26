Повреждение теплосети на Вольской устранено, специалисты готовятся к переводу потребителей на штатную схему теплоснабжения

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В настоящее время начато заполнение трубопровода горячей водой. В ближайшее время специалисты ПТС совместно с персоналом коммунальных компаний приступят к переводу потребителей с резервной на штатную схему теплоснабжения.В работах было задействовано 14 специалистов ПТС и 6 единиц техники. Для потребителей, получающих услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, была организована резервная схема, сообщает пресс-служба ПТС.