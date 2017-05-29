Потребителям ПАО «Самараэнерго», проживающим в Самаре, не рекомендуется производить замену приборов учета

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В текущем году ПАО «Самараэнерго» начинает работы по внедрению в многоквартирные жилые дома автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) с бесплатной заменой квартирных и общедомовых приборов учета электроэнергии. В связи с этим ПАО «Самараэнерго» не рекомендует самостоятельно производить замену прибора учета электроэнергии без уведомления энергоснабжающей организации и, тем более, при отсутствии правовых и технических замечаний к установленным в настоящее время приборам учета.Работы по внедрению АСКУЭ коснутся в первую очередь бывших потребителей ООО «Сбыт Энерго», перешедших на обслуживание в Самараэнерго. Уточнить срок начала работ по конкретному адресу можно по бесплатному телефону: 8 800 1000 763 и на сайте www.samaraenergo.ru раздел «Услуги» подраздел «Установка АСКУЭ бытовых потребителей. Перечень домов».