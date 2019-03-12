Подготовка к пропуску талых вод: в Самаре усилена работа по очистке дождеприемников
12 марта 2019 16:01
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Сейчас для проведения необходимых работ ежедневно задействовано до 8 бригад МП г. о. Самара «Инженерные системы». Кроме того, организована круглосуточная работа 16 бригад для оперативного решения проблем, которые могут возникнуть ночью или в выходные дни.
Дождеприемные решетки ежедневно очищаются от остатков снега. А пролив дождеприемников горячей водой позволяет обеспечить их нормальную работу и предотвратить подтопление территорий в период оттепели.
«За зиму из-за перепада температур в дождеприемниках образуется ледяная пробка. Это затрудняет отводы воды с улиц. Чтобы удалить лед, проливаем колодцы водой. Ее температура составляет 65-80О С. При необходимости производим откачку и выполняем повторный пролив. Например, на улице Осипенко - вдоль дороги растут тополя, опавшая осенью листва тоже смерзается, затрудняет отток воды. Поэтому прочищать приходится особенно тщательно», – пояснил мастер участка дождевой канализации «Центральный» МП г. о. Самара «Инженерные системы» Юрий Каеров.
Особое внимание уделяется состоянию сетей, находящихся в низинах, на дорогах, по которым следует общественный транспорт, возле остановок, пешеходных переходов, а также на участках близ станций метрополитена. В таких местах расположено 972 дождеприемных колодца.
«Предприятием были направлены графики в профильные дорожные службы, чтобы мы могли максимально синхронизировать работы: сначала расчищаются определенные дороги, после чего мы проливаем колодцы горячей водой. На сегодняшний день на улично-дорожной сети особо опасные места пролиты в полном объеме. Дополнительно направлены письма главам внутригородских районов с просьбой очистить внутриквартальные дороги, чтобы колодцы – их по районам около 1700 - нашими специалистами были пролиты своевременно и на этих территориях», - сообщил директор МП г. о. Самара «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин.
В настоящее время муниципальное предприятие работает с опережением. С учетом улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов порядка 1450 колодцев приведены в работоспособное состояние.
Напомним, в составе системы ливневой канализации города находятся сети протяженностью 375 км, 9276 смотровых колодцев и 5593 - дождеприемных, а также 2 насосные станции.
Отметим, что подготовка ливневой канализации к пропуску талых вод ведется не только весной, а круглогодично. Проверялось наличие и состояние крышек и люков смотровых колодцев, состояние дождеприемников, колодцы промаркированы. Произведена ревизия насосного оборудования станций для приема и перекачки талых вод этой весной. В феврале прошел традиционный смотр техники и личного состава производственных участков. Проведена учебная тренировка для отработки действий на случай подтопления улиц в результате засора дождевой канализации. Спецтехника, шанцевый инструмент, запас щебня и песка для ликвидации аварийных ситуаций, личный состав – все полностью готово к работе в весенний период.
Чтобы обеспечить эффективный пропуск талых вод с помощью находящихся в хозяйственном ведении сетей дождевой канализации, за год было произведено:
- очистка 50 км сетей и 1350 колодцев;
- отремонтировано 1375 колодцев;
- выполнена перекладка аварийных участков сетей по ул. Георгия Димитрова, пр. Карла Маркса.
Впоследствии, в период весеннего паводка, важным видом работ будет обслуживание водовыпусков дождевой канализации. Ведь водовыпуски, русла ручьев и оврагов являются потенциальными местами затопления во время схода талых вод - на их территориях нередко имеются скопления мусора, веток деревьев. Вместе с тем, еще осенью были очищены все водовыпуски, в начале зимы сотрудники МП «Инженерные системы» провели повторную расчистку от мусора и большого количества снега и льда мест возможных заторов. За состоянием выпусков и входных решеток ведется наблюдение.
Необходимо также подчеркнуть, что проблемных территорий, где ранее происходило подтопление в связи с отсутствием сетей дождевой канализации, в Самаре осталось намного меньше. По информации МП «Инженерные системы», только в прошлом году «ливневкой» оборудовано 18 мест в разных районах города, а с 2011 года ликвидировано 83 места подтоплений.
Кроме того, выполняются мероприятия по обследованию, приемке и восстановлению работоспособности бесхозных сетей дождевой канализации. Сначала ведется ремонт таких участков сетей, затем прочистка и только после этого – подключение к действующим коммуникациям. Так, в 2018 году было восстановлено 3, 68 км сетей дождевой канализации и принято в хозведение 2, 396 км. Ведется работа по постановке на баланс еще 4,5 км. После паводка восстановление бесхозных сетей продолжится.
Отрабатываются и связанные с проблемами водоотведения обращения жителей, направленные в том числе через социальные сети.
Главные задачи - в период оттепели избежать подтопления городских территорий, оборудованных ливневой канализацией, и в то же время свести к минимуму вероятность подтопления, где таких сетей пока нет. В этом случае производится откачка талых вод с помощью илососов совместно с МП г. о. Самара «Благоустройство». Основные работы стартовали в Куйбышевском и Кировском районах. Накануне они выполнялись и в Советском районе. Откачали уже порядка 2640 кубометров воды. Интенсивные работы осуществляются на улицах Молдавская, Бакинская, Кишиневская, Парниковая, Липяговская, Егорова, Народная, Белорусская, Сельская, Заводская, Магистральная, Зубчаниновском шоссе и др., передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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