Подача услуги горячего водоснабжения для жителей мкр. Поволжский в Тольятти восстановлена

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Вчера, 26 апреля, в результате повреждения кабеля напряжением 10 кВ в мкр.Поволжский Комсомольского района г.о.Тольятти было прекращено электроснабжение котельной БМК-34, принадлежащей АО «Газпром теплоэнерго Тольятти».В результате были отключены тепловые сети, которые обслуживают специалисты Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти. Подача отопления и ГВС была приостановлена для 87 жилых многоквартирных домов и 9 социально-значимых объектов микрорайона. Средняя температура наружного воздуха составляла +10 градусов Цельсия.В 1:15 27 апреля электроснабжение котельной было восстановлено, после чего специалисты ТУТС г. Тольятти совместно с персоналом обслуживающих жилищных организаций приступил к подключению потребителям услуги горячего водоснабжения. По согласованию с администрацией г.о.Тольятти подача отопления не возобновлялась, поскольку сегодня, 27 апреля, официально завершается отопительный сезон на территории г.о.Тольятти.По состоянию на 10:00 27 апреля, жалоб в диспетчерскую службу ТУТС г.Тольятти на качество ГВС не поступало, сообщает «Т Плюс».