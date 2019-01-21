По обращениям жителей Самары расчистка снега и наледи выполняется в оперативном режиме
21 января 2019 17:31
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Так, сегодня в Самарском районе график работ был скорректирован, учитывая более 20 адресов, указанных жителями в обращениях, в том числе переданных через социальные сети. Как отмечают специалисты районной администрации, большинство жалоб и предложений поступает в сеть Twitter. Сотрудники отдела по ЖКХ и управляющие микрорайонами также дают оценку – где кровли представляют опасность, в какие дворы требуется незамедлительно направить бригады по благоустройству, где на внутриквартальных дорогах нерасчищенный снег мешает выезду транспорта.
МП г. о. Самара «Жилсервис» является лидером по обслуживанию – 1300 жилых домов района (91%) находятся в ведении этого предприятия. Особое внимание – скатным кровлям – их 760.
Необходимо отметить, что в данном районе сезонные работы выполнять куда сложнее, поскольку дворы здесь по большей части узкие, есть арочные въезды, а дома старые.
«Если верхний розлив, то кровли нагреваются. Еще и вследствие этого во время температурных перепадов идет образование сосулек. А механизированные работы, в том числе с использованием автогидроподъемника, во многих дворах организовать трудно – технике нужно место для маневра. Приходится усиливать ручную расчистку. Тем не менее, на объектах нашего обслуживания мы сбиваем наледь уже по третьему кругу. Ежедневно включаем в работу от 25 до 40 адресов, учитывая и обращения жителей», - пояснил заместитель директора по благоустройству МП г. о. Самара «Жилсервис» Юрий Белебеев.
В наличии у предприятия – 12 единиц спецтехники. Сегодня только на очистке скатных кровель трудятся 15 бригад. Привлекаются также наемные подрядчики.
Вместе с тем за состояние территорий в Самарском районе отвечают еще несколько управляющих организаций. В любом случае если расчистка снега и наледи ведется некачественно, несвоевременно, последует наказание.
«Есть обращение жильцов, есть проблема – значит решать ее нужно здесь и сейчас, не откладывая. Если же кто-то не справляется, то это отражается в соответствующих актах. С начала года уже порядка 40 таких материалов собрано. Они направляются в ГЖИ, мировой суд, прокуратуру. Нарушения касаемо расчистки нежилых зданий тоже отслеживаем. С помощью нашей административной комиссии выписываем акты, выносим протоколы и штрафуем. Штраф для юрлица составляет от 60 до 100 тысяч», - сообщил глава администрации Самарского внутригородского района г. о. Самара Роман Радюков, который лично принял участие в объезде проблемных участков.
Сегодня работы выполнялись на ул. Фрунзе, ул. Ленинградская, ул. Некрасовская и др.
Так, по адресу: ул. Ленинградская, 75 рабочим пришлось сбивать наледь, которая образовалась не только на свесах по периметру крыши, но и до нижних этажей заковала водосток.
В постоянном режиме контроль осуществляется и в Октябрьском внутригородском районе. Здесь уже 214 актов составлено – и это только по фактам не сбитых сосулек и не расчищенных выходов из подъездов многоквартирных домов. Административной комиссией возбуждаются дела об административных правонарушениях. Порядка 70 материалов переданы по компетенции в ГЖИ. Часть материалов рассматриваются мировым судом. Кроме того, для принятия актов прокурорского реагирования обо всех фактах проинформирована районная прокуратура.
«В этом году зима очень снежная. Хороших результатов можно достичь только при слаженной работе всех служб. Мы стремимся согласовать действия коммунальщиков с графиком работ МП «Благоустройство». То есть чтобы сначала управляющие компании почистили кровли и дворы, а затем было убрано то, что снаружи – например, тротуары улично-дорожной сети», - отметил глава администрации Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Александр Кузнецов.
Уже к выходным количество бригад по расчистке крыш было увеличено вдвое. Того требовали обращения жителей района – незамедлительных работ ждали по 12 адресам, в том числе по одному из них возникла протечка кровли.
«Возможно, протечка могла начаться из-за несвоевременности очистки кровли от снега. Но точную причину еще предстоит установить. Так или иначе, хотелось бы, чтобы представители управляющей компании – конкретно здесь – это компания «ЖКС» - быстрее реагировали на замечания жильцов», - говорит управляющий микрорайоном № 23 Нина Верещинская.
Сейчас на улице Революционная, 50, 52 сосульки остались в основном только на козырьках балконов. А это, как и очистка от снега и наледи кондиционеров, - зона ответственности собственников имущества, - напомнили коммунальщики.
«Для обеспечения безопасности и оперативной расчистки район готов во взаимодействии с управляющими организациями оказать содействие в адресной помощи», - добавил Александр Кузнецов.
Подход – индивидуальный: люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, пенсионеры, все те, кто по объективным причинам не в состоянии провести работы, могут сообщить о проблеме оперативному дежурному районной администрации, либо направить обращение через социальные сети, передает пресс-служба горадминистрации.
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