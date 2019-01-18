По обращениям горожан внутригородские районы Самары берут в работу дополнительные адреса для расчистки снега и наледи

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Главы внутригородских районов Самары в ежедневном режиме продолжают объезжать территории для контроля их состояния. Адреса, указанные в обращениях жителей и требующие незамедлительной расчистки снега и наледи, дополнительно включаются в план работы управляющих организаций и районных администраций для выполнения в кратчайшие сроки. Такая задача поставлена Главой города Еленой Лапушкиной. Вопросы сезонной уборки главам районов поручено контролировать лично.Так, сегодня в Промышленном районе в 4 раза увеличено количество рабочих, которые вышли на очистку кровель – с середины дня трудятся 20 бригад по 3 человека в каждой. Они намерены привести в порядок 95 скатных кровель, в том числе по 12-ти адресам, которые фигурируют в обращениях жителей.Реакция управляющей компании на пожелания жильцов дома по ул. Стара-Загора, 113 не заставила себя ждать. Сосульки с крыши в этом сезоне сбивают четвертый раз. Частые «капризы» погоды – то оттепель, то мороз - заставляют вновь и вновь возвращаться на ранее отработанные участки.«Крышу сейчас снова чистят по периметру. И как только снег и лед сбрасывается вниз, на придомовую территорию, тут же уборку делают дворники. Также управляющая компания обеспечила трактор для того, чтобы освободить от снега дворовые и внутриквартальные дороги. Такая синхронность нас порадовала. Наши просьбы услышаны», - говорит председатель Совета МКД № 113 по ул. Стара-Загора Галина Осипова.К тем же управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, которые не спешат брать в работу положенный объем работ даже после жалоб жителей, применяются меры.«В районе с начала этого года составлено 142 нормативных акта, более 50 из них уже переданы в ГЖИ – это только относительно неудовлетворительной расчистки крыш и ликвидации сосулек. 73 акта – касаемо плохой уборки внутриквартальных дорог. В мировой суд районной администрацией направлено еще несколько материалов. Это наша работа – во взаимодействии с управляющими организациями, активом домов добиваться, чтобы жители были довольны – чтобы расчищались подходы к подъездам, кровли, открывались проезды», - сообщил Глава Администрации Промышленного внутригородского района г. о. Самара Владимир Чернышков.«Согласно Правил благоустройства избавляться от сосулек на балконах – это обязанность самих собственников жилья. Соответствующие памятки передаются старшим по домам, размещаются на информационных досках. При необходимости мы поможем убрать наледь», - пояснил исполнительный директор АО «ПЖРТ Промышленного района» Андрей Гаврилов.В соседнем Советском районе жилой фонд обслуживают 17 управляющих организаций, из которых 6 – крупные. При этом более половины жилфонда – зона ответственности компании «ЖКС».«Мы и пишем обращения, адресованные этой компании, и «обрываем телефон», почистят и потом долго не приезжают. Снег расчищается плохо, при оттепели постоянно затапливается подвал дома. А это может негативно повлиять на его фундамент. Приходится постоянно требовать уборки снега, его в этом году очень много. Ситуацию отразили в социальных сетях. Только после этого последовала реакция», - констатирует житель дома № 87 по ул. Победы Андрей Рыняк.«Для сравнения – у нас есть управляющие организации, которым работается куда тяжелее, у них 80% старого жилфонда. Но они стараются более оперативно справляться с обязанностями. Когда снегопад интенсивный, добросовестные управляющие организации и район привлекают дополнительную технику. Незакрепленные территории очищаются силами районного МБУ», - рассказал Глава Администрации Советского внутригородского района г. о. Самара Вадим Бородин, который лично проконтролировал, как идет отработка обращений и по нескольким участкам на ул. Победы.Сегодня здесь и сосульки с крыши сбивали с помощью «мехруки», и дворы расчищали как ручным, так и механизированным способом. В первую очередь кровли расчищаются с тех сторон, которые выходят на пешеходные зоны.С начала года в Советском районе подготовлено 150 материалов по несвоевременной уборке управляющими компаниями вверенных территорий. В том числе по 94 материалам разбирается ГЖИ – все они отражают некачественную очистку крыш от наледи. Более 20 материалов ожидают мер прокурорского реагирования.Контрольные мероприятия с целью отработки обращений горожан и мониторинга состояния территорий продолжаются во всех районах города при личном участии глав районных администраций, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации