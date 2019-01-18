По обращениям горожан внутригородские районы Самары берут в работу дополнительные адреса для расчистки снега и наледи
18 января 2019 16:55
64
Так, сегодня в Промышленном районе в 4 раза увеличено количество рабочих, которые вышли на очистку кровель – с середины дня трудятся 20 бригад по 3 человека в каждой. Они намерены привести в порядок 95 скатных кровель, в том числе по 12-ти адресам, которые фигурируют в обращениях жителей.
Реакция управляющей компании на пожелания жильцов дома по ул. Стара-Загора, 113 не заставила себя ждать. Сосульки с крыши в этом сезоне сбивают четвертый раз. Частые «капризы» погоды – то оттепель, то мороз - заставляют вновь и вновь возвращаться на ранее отработанные участки.
«Крышу сейчас снова чистят по периметру. И как только снег и лед сбрасывается вниз, на придомовую территорию, тут же уборку делают дворники. Также управляющая компания обеспечила трактор для того, чтобы освободить от снега дворовые и внутриквартальные дороги. Такая синхронность нас порадовала. Наши просьбы услышаны», - говорит председатель Совета МКД № 113 по ул. Стара-Загора Галина Осипова.
К тем же управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, которые не спешат брать в работу положенный объем работ даже после жалоб жителей, применяются меры.
«В районе с начала этого года составлено 142 нормативных акта, более 50 из них уже переданы в ГЖИ – это только относительно неудовлетворительной расчистки крыш и ликвидации сосулек. 73 акта – касаемо плохой уборки внутриквартальных дорог. В мировой суд районной администрацией направлено еще несколько материалов. Это наша работа – во взаимодействии с управляющими организациями, активом домов добиваться, чтобы жители были довольны – чтобы расчищались подходы к подъездам, кровли, открывались проезды», - сообщил Глава Администрации Промышленного внутригородского района г. о. Самара Владимир Чернышков.
«Согласно Правил благоустройства избавляться от сосулек на балконах – это обязанность самих собственников жилья. Соответствующие памятки передаются старшим по домам, размещаются на информационных досках. При необходимости мы поможем убрать наледь», - пояснил исполнительный директор АО «ПЖРТ Промышленного района» Андрей Гаврилов.
В соседнем Советском районе жилой фонд обслуживают 17 управляющих организаций, из которых 6 – крупные. При этом более половины жилфонда – зона ответственности компании «ЖКС».
«Мы и пишем обращения, адресованные этой компании, и «обрываем телефон», почистят и потом долго не приезжают. Снег расчищается плохо, при оттепели постоянно затапливается подвал дома. А это может негативно повлиять на его фундамент. Приходится постоянно требовать уборки снега, его в этом году очень много. Ситуацию отразили в социальных сетях. Только после этого последовала реакция», - констатирует житель дома № 87 по ул. Победы Андрей Рыняк.
«Для сравнения – у нас есть управляющие организации, которым работается куда тяжелее, у них 80% старого жилфонда. Но они стараются более оперативно справляться с обязанностями. Когда снегопад интенсивный, добросовестные управляющие организации и район привлекают дополнительную технику. Незакрепленные территории очищаются силами районного МБУ», - рассказал Глава Администрации Советского внутригородского района г. о. Самара Вадим Бородин, который лично проконтролировал, как идет отработка обращений и по нескольким участкам на ул. Победы.
Сегодня здесь и сосульки с крыши сбивали с помощью «мехруки», и дворы расчищали как ручным, так и механизированным способом. В первую очередь кровли расчищаются с тех сторон, которые выходят на пешеходные зоны.
С начала года в Советском районе подготовлено 150 материалов по несвоевременной уборке управляющими компаниями вверенных территорий. В том числе по 94 материалам разбирается ГЖИ – все они отражают некачественную очистку крыш от наледи. Более 20 материалов ожидают мер прокурорского реагирования.
Контрольные мероприятия с целью отработки обращений горожан и мониторинга состояния территорий продолжаются во всех районах города при личном участии глав районных администраций, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 января 2019 14:41
Работы предстоит закончить до середины осени 2019 года. При этом подрядчики будут отвечать за качество ремонта и устранять недостатки в течение пяти лет. Благоустройство региона
127
15 января 2019 12:36
Технику будут использовать в Куйбышевском районе. Благоустройство региона
347
13 января 2019 10:19
Особое внимание уделяется расчистке основных магистралей, объектов социальной сферы, остановок. Благоустройство региона
508
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1734
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
767
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
728
Всё в Дом
30 декабря 2018 09:32
Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
694
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
693
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
602
ЖКХ
18 января 2019 17:02
Деревья у Дворца спорта во время ремонтных работ "РКС-Самара" СОХРАНИЛИ. ЖКХ
54
18 января 2019 16:55
Сегодня в Промышленном районе в 4 раза увеличено количество рабочих, которые вышли на очистку кровель – с середины дня трудятся 20 бригад по 3 человека в... ЖКХ
63
18 января 2019 15:57
Накануне православного праздника на насосно-фильтровальной станции №2 провели традиционный обряд освящения воды. ЖКХ
82
Экология
18 января 2019 10:56
Для восстановления 1 гектара леса требуется порядка 8 тысяч 333 кг макулатуры. Экология
180
16 января 2019 13:37
При это специалисты отмечают, что уже побит прошлогодний рекорд. Экология
253
16 января 2019 12:37
Наибольшие опасения у жителей вызывает экологическая обстановка в Челябинске, Новокузнецке и Красноярске. Экология
239
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
579
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
765
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
978
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
869
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1166
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
784
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1567
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1368
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1719
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2091
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2302
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3519
Мероприятия