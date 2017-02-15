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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Плановый ремонт теплосети по ул.Н.Панова в Самаре завершен в срок

15 февраля 2017 09:09
184
Потребители были переведены на штатную схему подачи теплоснабжения.

Вчера, 14 февраля, в 22:26 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили плановые ремонтные работы на теплосети на пересечении ул.Н.Панова и ул.Гая. После этого все потребители были переведены на штатную схему подачи теплоснабжения.

Напомним, что в ремонтных работах были задействованы 15 работников предприятия и 10 единиц техники. Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по ремонтируемой магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.



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