Плановый ремонт теплосети по ул.Н.Панова в Самаре завершен в срок
15 февраля 2017 09:09
184
Вчера, 14 февраля, в 22:26 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили плановые ремонтные работы на теплосети на пересечении ул.Н.Панова и ул.Гая. После этого все потребители были переведены на штатную схему подачи теплоснабжения.
Напомним, что в ремонтных работах были задействованы 15 работников предприятия и 10 единиц техники. Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по ремонтируемой магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
14 февраля 2017 13:14
В Самаре этот показатель составил 96%. Благоустройство региона
451
13 февраля 2017 13:44
Отремонтируют его фасад, ворота, крышу. Благоустройство региона
98
10 февраля 2017 10:37
ОНФ запускает масштабные проекты, направленные на участие граждан в формировании инфраструктуры своего места жительства. Благоустройство региона
147
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
7724
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
6892
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5132
Всё в Дом
8 февраля 2017 15:48Реставрация старых деревянных окон
Несмотря на популярность пластиковых оконных профилей, деревянные их аналоги на протяжении многих лет остаются неизменно актуальными и востребованными.... Всё в Дом
123
7 февраля 2017 19:09Что определяет прочность и долговечность мебели?
Попытки сэкономить при покупке мебели довольно редко заканчиваются разочарованием. Поскольку недорогая мебель — это практически всегда синоним слова... Всё в Дом
82
6 февраля 2017 15:40
Одним из самых используемых видов дерева для кухни считается сосна, мебель из древесины сосны способна удовлетворить любые предпочтения даже самого... Всё в Дом
61
ЖКХ
15 февраля 2017 09:09
Потребители были переведены на штатную схему подачи теплоснабжения. ЖКХ
183
14 февраля 2017 12:10
Работы планируется завершить уже сегодня. ЖКХ
312
13 февраля 2017 14:50
В январе 2017 года произошло повреждение водопроводной линии диаметром 900 мм, пролегающей под перекрёстком улиц Полевой и Молодогвардейской на глубине... ЖКХ
340
Экология
14 февраля 2017 10:35
Проверку провела Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства. Экология
143
13 февраля 2017 10:05
Начальник ГУ МЧС России по Самарской области прокомментировал подготовку в регионе к весеннему паводку. Экология
713
10 февраля 2017 16:23
Начальник Приволжского центра мониторинга загрязнений окружающей среды Наталья Бигильдеева прокомментировала новость, что утром в над некоторыми районами... Экология
1095
Видео
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
1118
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
695
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
4944
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
1926
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
2507
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
1593
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
1299
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
2430
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
2270
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
11429
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
9379
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5765
Мероприятия