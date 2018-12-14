План производства работ МП «Благоустройство» в ночь с 14 на 15 декабря
14 декабря 2018 23:21
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В том числе по районам:
1.Куйбышевский район: дорожных рабочих 4 человека и 16 единиц спецтехники: 4 МДК, 2 погрузчика, 5 самосвалов, 1 мтз-щетка, 1 автогрейдер, 2 Т-170, 1 вахта. Вывоз снега по улицам: Главной, путепроводу Казачий, мосту Татьянка, Пугачевскому тракту (дорожных рабочих 3 чел.). Уборка тротуаров по улицам: Шоссейной, Народной, мосту Самарский (дорожных рабочих 2 чел.). Подметание прилотковой части: мтз-щетка № 28-73. Раздвигание снежного вала: автогрейдер №83-05. Очистка и обработка проезжей части по району: МДК.
2. Самарский район: дорожных рабочих 5 человек и 12 единиц спецтехники: 2 МДК, 2 погрузчика, 4 самосвала, 1 бобкат, 1 мультикар, 1 ВПМ, 1 вахта. Вывоз снега по улицам: Куйбышева, Самарской, Хлебной площади. Очистка лестничных сходов по улицам: Венцека, Ленинградской, Комсомольской (дорожных рабочих 2 чел.). Очистка посадочных площадок по улицам: Самарской, Фрунзе, Венцека, Галактионовской, площади Революции, Куйбышева, Некрасовской, Ленинградской (дорожных рабочих 2 чел.). Подметание тротуаров по улицам: Куйбышева, Ленинградской, Ленинской, переулку Репина, Садовой, Крупской, Некрасовской, переулку Высоцкого (1бобкат). Очистка и обработка проезжей части по району: МДК.
3. Ленинский район: дорожных рабочих 14 человек и 30 единиц (из них ООО «ПСВ» 13 единиц) спецтехники: 3 МДК, 3 погрузчика, 8 самосвалов, 2 мтз-щетки, 1 вахта. Вывоз снега по улицам: Полевой, Коммунистической, Вилоновской. Обработка тротуаров по району: мультикар № 49-18. Подметание тротуаров: мтз-щетка № 87-87.
ООО «ПСВ» спецтехника: 2 МДК, 1 мультикар, 2 погрузчика, 4 самосвала, 1 бобкат, 1 ВПМ, 1 вахта. Вывоз снега по улицам: Фрунзе, Куйбышева, М. Горького. Очистка посадочных площадок от снега по улицам: Красноармейской, Фрунзе, Куйбышева, Галактионовской, Чапаевской, Самарской, Л. Толстого (дорожных рабочих 2 чел.). Очистка лестничных сходов по улицам: Шостаковича, Красноармейской (дорожных рабочих 2 чел.). Подметание тротуаров по улицам: Куйбышева, Ленинской, Садовой, Галактионовской, Рабочей, Шостаковича, Молодогвардейской, Л.Толстого, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской, Самарской (1 бобкат). Очистка и обработка проезжей части по району.
4 Октябрьский район: дорожных рабочих 13 человек и 31 единица спецтехники: 6 МДК, 1 мтз-щетка, 2 бобката, 3 погрузчика, 1 ВПМ (выемка мусора из урн), 13 самосвалов, 1 снегопогрузчик, 2 автогрейдера, 2 вахты. Вывоз снега по улицам: Гагарина от Революционной к Московскому шоссе, Волжскому пр., Мичурина от Луначарского до Осипенко, пр.Масленникова. Очистка тротуаров: мтз-щетка № 87-44. Очистка тротуаров: бобкат №65-53. Очистка тротуаров: бобкат №49-32. Очистка и обработка проезжей части по району.
5. Железнодорожный район: дорожных рабочих 3 человека и 26 единиц спецтехники: 3 МДК, 1 ПР, 4 погрузчика (в т.ч. 1 на погрузке бионорда В.Карьерной), 2 мтз-щетки, 12 самосвалов, 2 мультикара, 1 автогрейдер, 1 вахта. Вывоз снега по улицам: Пензенской от Урицкого до Дачной, Дачной от Пензенской до Тухачевского, Киевской, Аэродромной от Авроры до Магнитогорской, Красноармейской, Спортивной от Красноармейской до Урицкого, Агибалова от Вилоновской до Красноармейской, Буянова. Обработка тротуаров: мультикар №49-43. Обработка тротуаров: мультикар №49-44. Очистка тротуаров: мтз-щетка № 87-43. Очистка тротуаров: мтз-щетка №87-91. Уборка снежного вала: автогрейдер №82-87. Очистка и обработка проезжей части:МДК. 6. Советский район: дорожных рабочих 3 человека и 25 единиц спецтехники: 5 МДК, 1 ВПМ, 3 погрузчика, 10 самосвалов, 1 мтз-щетка, 1 автогрейдер, 1 бобкат, 1 вахта, 2 Т-170 (снежн. полигон «Прожекторная»). Вывоз снега по улицам: Запорожской от Антоново -Овсеенко до Дыбенко, Запорожской от Дыбенко до Гагарина и обратно, Победы от Ново - Вокзальной до 22 Партсъезда, п/провод 22 Партсъезда. Очистка тротуаров: мтз-щетка № 82-98. Очистка тротуаров: бобкат №65-57. Формирование снежного вала: автогрейдер №49-45. Очистка и обработка проезжей части по району: МДК.
7. Промышленный район: дорожных рабочих 10 человек и 31 единиц (из них ООО «Кедр» 12 единиц ) спецтехники: 5 МДК, 1 ПЩ, 4 погрузчика, 8 самосвалов, 1 вахта. Вывоз снега по улицам: Стара - Загора от 22 Партсъезда до Советской Армии и обратно до пр. Кирова, Ново - Вокзальной от Стара - Загора до Ставропольской и обратно. Очистка посадочных площадок, пешеходных переходов по улице Вольской. Очистка и обработка проезжей части по району: МДК.
ООО «Кедр» спецтехника: 3 МДК, 1 ВПМ, 2 мтз-щетки, 1 мультикар, 3 самосвала, 1 погрузчик, 1 вахта. Вывоз снега по улице З.Космодемьянской и проспекту Кирова. Расчистка тротуаров, посадочных площадок по району. Очистка и обработка проезжей части по району: МДК.
8.Кировский район: дорожных рабочих 12 человек и 31 единица (из них ООО «Кедр» 11 ед.) спецтехники: 4 МДК, 1 ПЩ, 3 погрузчика, 9 самосвалов, 2 Т-170 (Бульдозер), 1 вахта. Вывоз снега по улицам: Физкультурной от п/провода до пр. Кирова, Чекистов от поста ГАИ, Физкультурная от Ново - Вокзальной до пр. Кирова. Очистка посадочных площадок по улице Олимпийской.
ООО «Кедр» спецтехника: 3 МДК, 1 ВПМ), 2 мтз-щетки, 3 самосвала, 1 погрузчик, 1 вахта. Вывоз снега по улицам: Каховской, проспекту Юных Пионеров. Расчистка тротуаров, посадочных площадок по району. Очистка и обработка проезжей части по району: МДК.
9.Красноглинский район: 13 единиц (ООО «Жилкомсервис» 5 единиц) спецтехники: 4 МДК, 3 погрузчика, 1 мтз-щетка. Раздвижка снежных валов по улицам: Донской, Красноглинскому шоссе, дороге 2 квартала, дорогам 12, 13, 14, 15, 16 кварталов.
ООО «Жилкомсервис» спецтехника: 1 ПР, 1 погрузчик, 3 мтз-щетки.
9.Красноглинский район: 13 единиц (ООО «Жилкомсервис» 5 единиц) спецтехники: 4 МДК, 3 погрузчика, 1 мтз-щетка. Раздвижка снежных валов по улицам: Донской, Красноглинскому шоссе, дороге 2 квартала, дорогам 12, 13, 14, 15, 16 кварталов.
ООО «Жилкомсервис» спецтехники: 1 ПР, 1 погрузчик, 3 мтз-щетка. Очистка и обработка проезжей части:МДК, передает пресс-служба горадминистрации.
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