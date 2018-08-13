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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Пирамида поможет!

13 августа 2018 14:53
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Пирамида является очень действенным инструментом напоминания о коммунальных долгах. За время своих путешествий по должникам, с мая 2018 года, пирамида собрала живыми деньгами и гарантийными письмами более 2 миллионов долгов.
Общая задолженность жителей и предприятий Самары за услуги водоснабжения и водоотведения, предоставляемые «РКС-Самара», превысила в августе 2018 года 1,4 млрд. рублей. Долги управляющих компаний составляют примерно треть этой суммы. Для того, чтобы компании оплатили свои долги, ресурсоснабжающему предприятию приходится искать нестандартные пути.

Так, управляющая компания «ГУЖФ» почти за два года накопила долги за воду и канализацию на сумму 2 806 287 рублей. При этом в домах, которые обслуживает «ГУЖФ», проживает довольно много людей, которые своевременно оплачивают коммунальные услуги. Никакие обращения к руководству компании. Осталось последнее средство – пирамида, которая уже прекрасно себя зарекомендовала в работе с должниками-физическими лицами. 8 августа «РКС-Самара» поставили «пирамиду должника» у входа в УК. Сразу после установки представители «ГУЖФ» изъявили готовность оформить гарантийное письмо об оплате долга. Как только письмо будет получено, пирамида отправится искать очередного несговорчивого должника.

Стоит отметить, что пирамида является очень действенным инструментом напоминания о коммунальных долгах. За время своих путешествий по недобросовестным должникам, с мая 2018 года, пирамида собрала живыми деньгами и гарантийными письмами более 2 миллионов долгов.
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Комментарии



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