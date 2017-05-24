ПТС завершило ремонтные работы на Волжском проспекте в Самаре

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В полном объеме возобновлено автомобильное движение по Волжскому проспекту в районе гостиницы «Волга». Напомним, здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.В общей сложности специалистами подрядной организации ООО «Волготепломонтаж» была произведена замена 120 метров теплосети, выполнена реконструкция строительной конструкции тепловой камеры, установлены 2 новых неподвижных опоры и 4 сильфонных компенсатора. В том числе, сверхпланово было заменено 40 метров теплотрассы и произведены работы на соседних сетях водоснабжения.На данный момент продолжаются ремонтные работы еще на 9 участках теплосети в зоне ответственности АО «Предприятие тепловых сетей». Этим летом в областной столице в общей сложности плановые работы пройдут на 23 участках теплосетевых коммуникаций. Объем перекладок теплотрасс в столице Самарской области в этом году значительно превышает прошлогодний уровень.