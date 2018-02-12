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Процесс передачи в управление «ПТС» бесхозяйных теплосетей продолжается уже четвертый год. За все это время теплоэнергетики взяли шефство над более чем 400 км изношенных тепловых сетей.
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«ПТС» восстановили теплоизоляцию на участке бесхозяйной теплосети на улице Железной Дивизии

12 февраля 2018 15:57
95
Процесс передачи в управление «ПТС» бесхозяйных теплосетей продолжается уже четвертый год. За все это время теплоэнергетики взяли шефство над более чем 400 км изношенных тепловых сетей.
Специалисты ремонтной службы АО «Предприятие тепловых сетей» произвели замену теплоизоляции на теплосети диаметром 159 мм по ул.Железной Дивизии. Данный участок теплосетевых коммуникаций был передан в обслуживание «ПТС» в середине декабря 2017 года. На данный момент здесь демонтирована ветхая изоляция и 270 метров трубы окутано «свежим» стеклопластиком.

Процесс передачи в управление «ПТС» бесхозяйных теплосетей продолжается уже четвертый год. За все это время теплоэнергетики взяли шефство над более чем 400 км изношенных тепловых сетей. В большинстве случаев речь идет об уровне износа коммуникаций свыше 90%. Помимо устранения повреждений, выявляемых на этом хозяйстве, специалисты «ПТС» уделяют повышенное внимание состоянию теплоизоляции наружных теплосетей. Ее отсутствие или ненадлежащее состояние повышает риск возникновения повреждений и может грозить ожогами жителям города.

В прошлом году «Т Плюс Самара» и «ПТС» в общей сложности заменили 25,5 км тепловой изоляции в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Для сравнения, в 2016 году аналогичные работы были выполнены лишь на 2,2 км теплосетей в Самарской области. В 2018 году данные работы будут продолжены. На эту неделю запланированы работы по восстановлению теплоизоляции на следующих бесхозяйных участках теплосети: Рабочий поселок, д.6 и ул.Экспериментальная, д.5 (школа №119), сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).



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