«ПТС» восстановили теплоизоляцию на участке бесхозяйной теплосети на улице Железной Дивизии

95

Процесс передачи в управление «ПТС» бесхозяйных теплосетей продолжается уже четвертый год. За все это время теплоэнергетики взяли шефство над более чем 400 км изношенных тепловых сетей. В большинстве случаев речь идет об уровне износа коммуникаций свыше 90%. Помимо устранения повреждений, выявляемых на этом хозяйстве, специалисты «ПТС» уделяют повышенное внимание состоянию теплоизоляции наружных теплосетей. Ее отсутствие или ненадлежащее состояние повышает риск возникновения повреждений и может грозить ожогами жителям города.В прошлом году «Т Плюс Самара» и «ПТС» в общей сложности заменили 25,5 км тепловой изоляции в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Для сравнения, в 2016 году аналогичные работы были выполнены лишь на 2,2 км теплосетей в Самарской области. В 2018 году данные работы будут продолжены. На эту неделю запланированы работы по восстановлению теплоизоляции на следующих бесхозяйных участках теплосети: Рабочий поселок, д.6 и ул.Экспериментальная, д.5 (школа №119), сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).