«ПТС» восстановили штатный режим теплоснабжения для всех потребителей Промышленного района

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На ул. Ново-Вокзальной теплоэнергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети, демонтировав изношенный участок трубы и установив новый.На время ремонта всем управляющим компаниям было предложено перевести потребителей на резервную схему подачи тепла.Восстановление теплоснабжения домов во многом зависит от скорости управляющих организаций по регулированию гидравлических режимов внутри МКД.В случае неудовлетворительного температурного режима жилых помещений в первую очередь следует обращаться к исполнителям коммунальных услуг: ТСЖ, УК, ЖСК, передает пресс-служба «ПТС».