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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«ПТС» проводятся ремонтные работы в Октябрьском районе

21 января 2019 15:36
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В настоящее время АО «ПТС» проводятся ремонтные работы в Октябрьском районе (пр. Карла Маркса 185А).

На обратный трубопровод переведены 11 МКД, 1 медицинское и 2 учебных заведения.

По информации АО «ПТС» до 16.00 планируется закончить земляные работы, с 16.00 до 18.00 произвести заполнение системы, до 20.00 восстановить ГВС и теплоснабжение потребителей в полном объеме, сообщает Владимир Василенко в Твиттере. 
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