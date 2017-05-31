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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

"ПТС" предупреждает: На трех участках улиц Самары будет приостановлено автомобильное движение

31 мая 2017 17:47
165
В Самаре полным ходом идут плановые работы по замене и реконструкции изношенных участков тепловых сетей. На данный момент подрядные организации перекладывают теплотрассы на 10 участках в историческом центре города.
В Самаре полным ходом идут плановые работы по замене и реконструкции изношенных участков тепловых сетей. На данный момент подрядные организации перекладывают теплотрассы на 10 участках в историческом центре города. Руководство АО «Предприятие тепловых сетей» ставит перед подрядными организациями задачу завершить все ремонтные работы на этих объектах до 10 июня, после чего здесь начнутся работы по замене дорожного полотна.

По состоянию на 31 мая, на всех участках «ПТС» ремонт ведется без приостановки автомобильного движения. Вместе с тем теплоэнергетики предупреждают горожан, что временно закрыты остановки общественного транспорта в районе пересечения ул.Галактионовская и ул.Маяковского (трамвай; направление движения в сторону ул.Полевая) и в районе пересечения ул.Самарской и ул.Красноармейской (автобус; направление движения в сторону ул.Л.Толстого). Открыть остановку на ул.Галактионовской планируется до конца текущей недели, а на ул.Самарская – к 10 июня.

Также «Предприятие тепловых сетей» предупреждает водителей, что в ближайшее время в рамках подготовки города к предстоящей зиме будет приостановлено автомобильное движение на трех участках улиц.

В частности, с 22:00 2 июня по 3:00 5 июня будет закрыт участок ул.Молодогвардейской (от ул.Полевой до ул.Маяковского). Здесь будет вестись перекладка 60 метров теплотрассы диаметром 500 мм. Причем ремонт теплосети будет синхронизирован с работами на трубах водоснабжения.

Аналогично с 22:00 2 июня по 3:00 5 июня будет закрыт участок ул.Дыбенко (между ул.Авроры и ул.И.Булкина). Здесь будет вестись сверхплановая перекладка теплотрассы диаметром 100 мм, по которой услугу теплоснабжения получает средняя общеобразовательная школа №114. Данный участок долгое время являлся бесхозяйным и был передан в эксплуатацию «ПТС». Учитывая высокий износ трубопровода, требуется его скорейшая замена, чтобы обеспечить надежное и безаварийное прохождение очередной зимы для образовательного учреждения.

Кроме того, с 5 по 9 июня будет приостановлено автомобильное движение на двух участках ул.Комсомольской (между ул.М.Горького и ул.Водников, а также между ул.Водников и ул.А.Толстого). Автомобильное движение по ул.Водников будет сохранено. На данном участке планируется произвести замену около 400 метров теплосети диаметром 300 мм. В связи с производством ремонтных работ временно изменятся маршруты городского транспорта: 11 (автобус), 16 (троллейбус), 205, 247 и 295 (маршрутные такси). Новые схемы движения согласованы с ГИБДД г.о.Самара. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте и возобновить автомобильное движение по ул.Комсомольской к 10 июня. сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).


Фото  mosaica.ru





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Комментарии



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