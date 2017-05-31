"ПТС" предупреждает: На трех участках улиц Самары будет приостановлено автомобильное движение

165

По состоянию на 31 мая, на всех участках «ПТС» ремонт ведется без приостановки автомобильного движения. Вместе с тем теплоэнергетики предупреждают горожан, что временно закрыты остановки общественного транспорта в районе пересечения ул.Галактионовская и ул.Маяковского (трамвай; направление движения в сторону ул.Полевая) и в районе пересечения ул.Самарской и ул.Красноармейской (автобус; направление движения в сторону ул.Л.Толстого). Открыть остановку на ул.Галактионовской планируется до конца текущей недели, а на ул.Самарская – к 10 июня.Также «Предприятие тепловых сетей» предупреждает водителей, что в ближайшее время в рамках подготовки города к предстоящей зиме будет приостановлено автомобильное движение на трех участках улиц.В частности, с 22:00 2 июня по 3:00 5 июня будет закрыт участок ул.Молодогвардейской (от ул.Полевой до ул.Маяковского). Здесь будет вестись перекладка 60 метров теплотрассы диаметром 500 мм. Причем ремонт теплосети будет синхронизирован с работами на трубах водоснабжения.Аналогично с 22:00 2 июня по 3:00 5 июня будет закрыт участок ул.Дыбенко (между ул.Авроры и ул.И.Булкина). Здесь будет вестись сверхплановая перекладка теплотрассы диаметром 100 мм, по которой услугу теплоснабжения получает средняя общеобразовательная школа №114. Данный участок долгое время являлся бесхозяйным и был передан в эксплуатацию «ПТС». Учитывая высокий износ трубопровода, требуется его скорейшая замена, чтобы обеспечить надежное и безаварийное прохождение очередной зимы для образовательного учреждения.Кроме того, с 5 по 9 июня будет приостановлено автомобильное движение на двух участках ул.Комсомольской (между ул.М.Горького и ул.Водников, а также между ул.Водников и ул.А.Толстого). Автомобильное движение по ул.Водников будет сохранено. На данном участке планируется произвести замену около 400 метров теплосети диаметром 300 мм. В связи с производством ремонтных работ временно изменятся маршруты городского транспорта: 11 (автобус), 16 (троллейбус), 205, 247 и 295 (маршрутные такси). Новые схемы движения согласованы с ГИБДД г.о.Самара. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы на объекте и возобновить автомобильное движение по ул.Комсомольской к 10 июня. сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).Фото mosaica.ru