ПТС: Всем гражданам, дома и квартиры которых не оборудованы приборами учёта, будет сделан перерасчет

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"ПТС" приносит свои извинения самарцам за доставленные неудобства, и просит с пониманием отнестись к произошедшей ситуации.Всем гражданам, дома и квартиры которых не оборудованы приборами учета, будет сделан перерасчет за период отсутствия энергоресурса.