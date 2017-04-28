ПТС: Повреждение теплосети на улице Ново-Вокзальной не повлияет на подачу горячего водоснабжения горожанам

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Место повреждения было оперативно огорожено специалистами «Предприятия тепловых сетей», изношенный участок трубопровода отключен. Горячее водоснабжение всех потребителей в данном районе обеспечено по резервной схеме. Теплоснабжение для всех потребителей города прекращено в связи с окончанием отопительного сезона.Причины повреждения будут установлены после того, как фрагмент трубопровода будет демонтирован и направлен в Лабораторию металлов.Работы по устранению повреждения начнутся в ближайшее время, сообщает пресс-служба ОАО "Предприятие тепловых сетей" (Самара).