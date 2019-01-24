От жителей Самары поступило около 200 заявок на обогреватели

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По состоянию на 0:30, специалисты «ПТС» обошли 150 многоквартирных жилых домов из 418 МКД, находящихся в зоне проведения ремонтных работ на теплосети по ул. Стара-Загора.Произведен мониторинг температур в квартирах горожан.Для нуждающихся теплоэнергетики подготовили 2350 обогревателей.В настоящее время производится их доставка в оперативный штаб, откуда радиаторы будут доставляться непосредственно в квартиры. От жителей Кировского и Промышленного районов на данный момент поступило порядка 200 заявок.Все они в ближайшее время будут выполнены, передает пресс-служба "ПТС".