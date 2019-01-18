Освящённая вода для Самары

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Накануне православного праздника на насосно-фильтровальной станции №2 провели традиционный обряд освящения воды. Каждый год протоиерейприезжает на объект "РКС-Самара" и совершает торжественный молебен.Обряд провели в помещении микрофильтров, где проходит один из этапов механической очистки волжской воды. Во время молебна технологический процесс подготовки воды не останавливался и продолжался в штатном режиме., если разбор будет идти как обычно - это примерно 200 тысяч кубометров.После освящения Отец Иоанн поздравил самарцев с праздником и напомнил, что чистая вода - ценный ресурс и к нему нужно относиться бережно, передает пресс-служба "РКС-Самара".Фото: пресс-служба "РКС-Самара"