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Определились победители регионального этапа конкурса ДОКА-2019 среди слесарей, сварщиков и экскаваторщиков

28 марта 2019 15:14
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Бригадам предстояло изготовить фитинг, обеспечивающий разветвление отводящих патрубков – крестовину.
В Самаре завершилась самая зрелищная часть регионального этапа конкурса профессионального мастерства «ДОКА-2019». Определились победители в номинациях «Лучший слесарь», «Лучший сварщик», «Лучшая бригада» и «Лучший машинист экскаватора».

Бригадам предстояло изготовить фитинг, обеспечивающий разветвление отводящих патрубков – крестовину. Первый час работ в ангаре стоял невероятный шум: слесари резали трубы, сварщики приваривали детали, искры летели из-под инструментов. Затем, когда начался монтаж задвижек и кранов, установилась сосредоточенная тишина. Старались все. Каждому работнику хотелось не только выиграть, но и показать свою работу в самом выгодном свете.

После завершения они внимательно осматривали водопроводные узлы, собранные коллегами-соперниками. Делились впечатлениями, рассказывали о том, какие виды работ делают ежедневно. Ведь то, чем заняты слесари и сварщики на насосных станциях, сильно отличается от работы их коллег из эксплуатационных цехов, работающих непосредственно на сетях, в уличных котлованах. И конкурс профессионального мастерства – лучшее место для обмена опытом.

В это время конкурсная комиссия подводила итоги. Представители производственно-технического управления, отдела охраны труда, кадрового подразделения и управления главного энергетика внимательно подсчитывали количество баллов за практику и за теорию. Как и в прошлом году, определяющими стали именно теоретические знания: бригада, занявшая второе место, была сильнейшей в практической части, но победители обогнали их благодаря не только слаженной и чёткой сборке узла, но и своим знаниям по охране труда и промышленной безопасности, оказанию первой помощи.

Итоги конкурса

Лучшая бригада:

1 место: Александр Басманов и Александр Шошин, НФС-1.
2 место: Станислав Сапов и Алексей Зыкунов, ЦЭВС-2.
3 место: Никита Кулаков и Дмитрий Кистанов, ЦЭВС-1.
4 место: Юрий Бланк и Сергей Михайлов, РМЦ.
5 место: Дмитрий Тимофеев и Виталий Тремасов, НФС-3.
6 место: Михаил Ермолаев и Алексей Путилов, АО «ПТС».
7 место: Сергей Андреев и Павел Кривов, НФС-2.
8 место: Сеидмамед Мамедов и Андрей Момотов, ГОКС.
9 место: Сергей Шувалов и Игорь Ледовских, ЦНС.
10 место: Антон Щербинин и Юрий Жигалов, ЦКНС.
11 место: Сергей Гриднев и Александр Шатских Водоканал г. Нефтегорска.
12 место: Алексей Ляшкин и Антон Буров, ЦАВР.
13 место: Денис Зобнин и Михаил Галушин, ГВС.

Машинисты экскаваторов соревновались в ювелирном управлении своими машинами: играли в баскетбол, рисовали кисточкой, открывали бутылки лимонада – и всё это ковшом огромной машины! Лучшим стал Хайбулла Шамилов, машинист экскаватора 6 разряда.

Бригада, занявшая 1 место, а также лучший машинист экскаватора, лаборант и электромонтёр будут представлять Самару на федеральном конкурсе профессионального мастерства «ДОКА-2019», который состоится в конце мая в Благовещенске. Все участники конкурса получили ценные подарки, а занявшие первые три места во всех номинациях, - ещё и денежную премию.

***

Сварщик НФС-1 Александр Басманов, который с Александром Шошиным занял первое место среди бригад, по итогам конкурса написал стихи (орфография и пунктуация автора сохранены):

Магнитным дутьем
Порами
Шлаками,
По ржавчине рез
Искры в лицо!
Варим!
Под ливнями, градами ,
И в лютый мороз
В яме.
Гнилую трубу, без зазора,
С водой
Всяко.
Десятки глаз тут,
Тысячи душ за стеной
Смотрят,
Как ловко владеешь,
Некупленным пятым
Разрядом,
Любая протечка и лопина,
Тут или там-
Пофиг!
Труба под давлением,
Манометра пульс
Как награда!
И в сотнях рук держаки,
Резаки, и горелки
Работаем!
Важен наш труд,
Но простому народу
Незримый,
Мы электродугой, пропаном,
Аргоном
И углекислотами.
Ложим Шов по металлу,
по ГоСТу - качественный
Нерушимый!

Глазами сварщика.

.. Глаза!
Глаза, не успевшие привыкнуть к темноте, на мгновение ослепляет яркая вспышка...

Из самого сердца этой вспышки, рождается пламя...

Оно всегда разное! То спокойное, немного холодное, переливающееся синевой северных льдов... то бушующее неудержимым пожаром, способным, кажется, расплавить и сжечь всё на свете!
Так и сейчас оно особенное-
начинающееся с маленькой капельки, которая неспеша разрастается в ручеек .
Огненный Ручеек расплавленного металла!
Он довольно послушно течёт, направляемый волей своего создателя, и лишь иногда, пытается хоть ненадолго, но выйти из берегов.

Удивительно, но с тех пор когда человек научился сдерживать и хоть немного направлять две природные стихии: огня и электричества, он обрёл силу созидать....
И как только они отступят, на смену придёт третья- вода!

И вот огонь, порождаемый электричеством угас ... На смену свечения от застывающего, огненного ручья-наступила темнота.
Через мгновение, вернутся все краски мира!
И первое, что услышит мир вырванный из темноты:
-"Секач подай... Да и электрод еще! ", передает пресс-служба "РКС Самара".


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