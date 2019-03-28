Определились победители регионального этапа конкурса ДОКА-2019 среди слесарей, сварщиков и экскаваторщиков

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Бригадам предстояло изготовить фитинг, обеспечивающий разветвление отводящих патрубков – крестовину. Первый час работ в ангаре стоял невероятный шум: слесари резали трубы, сварщики приваривали детали, искры летели из-под инструментов. Затем, когда начался монтаж задвижек и кранов, установилась сосредоточенная тишина. Старались все. Каждому работнику хотелось не только выиграть, но и показать свою работу в самом выгодном свете.После завершения они внимательно осматривали водопроводные узлы, собранные коллегами-соперниками. Делились впечатлениями, рассказывали о том, какие виды работ делают ежедневно. Ведь то, чем заняты слесари и сварщики на насосных станциях, сильно отличается от работы их коллег из эксплуатационных цехов, работающих непосредственно на сетях, в уличных котлованах. И конкурс профессионального мастерства – лучшее место для обмена опытом.В это время конкурсная комиссия подводила итоги. Представители производственно-технического управления, отдела охраны труда, кадрового подразделения и управления главного энергетика внимательно подсчитывали количество баллов за практику и за теорию. Как и в прошлом году, определяющими стали именно теоретические знания: бригада, занявшая второе место, была сильнейшей в практической части, но победители обогнали их благодаря не только слаженной и чёткой сборке узла, но и своим знаниям по охране труда и промышленной безопасности, оказанию первой помощи.Итоги конкурсаЛучшая бригада:1 место: Александр Басманов и Александр Шошин, НФС-1.2 место: Станислав Сапов и Алексей Зыкунов, ЦЭВС-2.3 место: Никита Кулаков и Дмитрий Кистанов, ЦЭВС-1.4 место: Юрий Бланк и Сергей Михайлов, РМЦ.5 место: Дмитрий Тимофеев и Виталий Тремасов, НФС-3.6 место: Михаил Ермолаев и Алексей Путилов, АО «ПТС».7 место: Сергей Андреев и Павел Кривов, НФС-2.8 место: Сеидмамед Мамедов и Андрей Момотов, ГОКС.9 место: Сергей Шувалов и Игорь Ледовских, ЦНС.10 место: Антон Щербинин и Юрий Жигалов, ЦКНС.11 место: Сергей Гриднев и Александр Шатских Водоканал г. Нефтегорска.12 место: Алексей Ляшкин и Антон Буров, ЦАВР.13 место: Денис Зобнин и Михаил Галушин, ГВС.Машинисты экскаваторов соревновались в ювелирном управлении своими машинами: играли в баскетбол, рисовали кисточкой, открывали бутылки лимонада – и всё это ковшом огромной машины! Лучшим стал Хайбулла Шамилов, машинист экскаватора 6 разряда.Бригада, занявшая 1 место, а также лучший машинист экскаватора, лаборант и электромонтёр будут представлять Самару на федеральном конкурсе профессионального мастерства «ДОКА-2019», который состоится в конце мая в Благовещенске. Все участники конкурса получили ценные подарки, а занявшие первые три места во всех номинациях, - ещё и денежную премию.***Сварщик НФС-1 Александр Басманов, который с Александром Шошиным занял первое место среди бригад, по итогам конкурса написал стихи (орфография и пунктуация автора сохранены):Магнитным дутьемПорамиШлаками,По ржавчине резИскры в лицо!Варим!Под ливнями, градами ,И в лютый морозВ яме.Гнилую трубу, без зазора,С водойВсяко.Десятки глаз тут,Тысячи душ за стенойСмотрят,Как ловко владеешь,Некупленным пятымРазрядом,Любая протечка и лопина,Тут или там-Пофиг!Труба под давлением,Манометра пульсКак награда!И в сотнях рук держаки,Резаки, и горелкиРаботаем!Важен наш труд,Но простому народуНезримый,Мы электродугой, пропаном,АргономИ углекислотами.Ложим Шов по металлу,по ГоСТу - качественныйНерушимый!Глазами сварщика... Глаза!Глаза, не успевшие привыкнуть к темноте, на мгновение ослепляет яркая вспышка...Из самого сердца этой вспышки, рождается пламя...Оно всегда разное! То спокойное, немного холодное, переливающееся синевой северных льдов... то бушующее неудержимым пожаром, способным, кажется, расплавить и сжечь всё на свете!Так и сейчас оно особенное-начинающееся с маленькой капельки, которая неспеша разрастается в ручеек .Огненный Ручеек расплавленного металла!Он довольно послушно течёт, направляемый волей своего создателя, и лишь иногда, пытается хоть ненадолго, но выйти из берегов.Удивительно, но с тех пор когда человек научился сдерживать и хоть немного направлять две природные стихии: огня и электричества, он обрёл силу созидать....И как только они отступят, на смену придёт третья- вода!И вот огонь, порождаемый электричеством угас ... На смену свечения от застывающего, огненного ручья-наступила темнота.Через мгновение, вернутся все краски мира!И первое, что услышит мир вырванный из темноты:-"Секач подай... Да и электрод еще! ", передает пресс-служба "РКС Самара".