Одну из пирамид позора, установленную у дома должника, разбили и украли
12 июля 2018 14:47
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6 июля, в пятницу, сотрудники «РКС-Самара» установили очередную пирамиду позора перед домом злостного должника в частном секторе Железнодорожного района, на улице Херсонской. Его долг за воду и канализацию превысил 45 тысяч рублей. Однако уже в выходные пирамида пропала…
В настоящее время «РКС-Самара» инициировали процесс возбуждения уголовного дела. У дома должника стоит другая пирамида. Избежать позора хозяину не удастся!
Все действия должника по ликвидации пирамиды зафиксированы камерой видеонаблюдения, что позволит установить способ и соучастников. Уже сейчас выявлены некоторые интересные факты. Как оказалось, должник за воду должен за многое. Его общий долг по всем обязательствам превышает 25 миллионов рублей. При этом проживает он в весьма дорогом доме, пользуется несколькими машинами и мотоциклом.
«РКС-Самара» мириться с таким положением дел не будут. К этому должнику и ко всем подобным будут применены все меры воздействия. Кроме того, теперь должнику ещё грозит привлечение к ответственности по уголовной статье за порчу и хищение чужого имущества.
Стоит отметить, что «РКС-Самара» продолжат устанавливать трёхтонные пирамиды позора с надписями «Здесь живёт должник» у частных домов злостных неплательщиков. За месяц с небольшим пирамида побывала у 17-ти должников-физических лиц. Их общий долг – 855 тысяч рублей! Сразу они заплатили 143 тысячи, на остальную часть долга написаны гарантийные письма со строгими графиками.
Если у вас есть долг и вы испытываете трудности с его погашением, лучше сразу обращаться в «РКС-Самара», где постараются найти способ помочь, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».
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