Одну из пирамид позора, установленную у дома должника, разбили и украли

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Последуй хорошему примеру: прими участие в наведении порядка на фестивальной площадке
Последуй хорошему примеру: прими участие в наведении порядка на фестивальной площадке
В нем примут участие ветераны военнослужащие, кадеты ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины, военно-патриотический клуб «Норд», спортивные команды городов и районов Самарской области, а также соседних регионов.
В Челно-Вершинском районе откроется военно-спортивный городок «Патриот»
Так как «на рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу».
По словам главы Роструда, повышение пенсионного возраста является подарком для предпринимателе
Помимо товаров с признаками контрафактности, маркированных всемирно растиражированным товарным знаком FIFA, самарским таможенникам пришлось столкнуться с ввозом контрафактных детских игрушек – 20 тысяч штук и автозапчастей.
В первом полугодии самарскими таможенниками из незаконного оборота изъято 247,6 тысяч единиц контрафактного товара
По мнению правительства, рост НДС в меньшей степени затронет малообеспеченных россиян.
Минфин объяснил выбор НДС, взимаемого с большинства товаров и услуг, в качестве налога для повышения
Долги мира выросли сильнее всего за два года.
Размер глобального долга в первом квартале 2018 года вырос на $8 трлн — максимальный прирост за два года
Сотрудники ГИМС регулярно проводят рейды и патрулирования акваторий региона, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с гражданами. Однако, несмотря на проводимую работу, количество отдыхающих в непредназначенных для этого местах не убывает.
МЧС: Купание на несанкционированных пляжах может обернуться трагедией
СКР сообщил, что 9 млрд рублей, изъятые у полковника МВД Дмитрия Захарченко, были перечислены бюджет
СКР сообщил, что 9 млрд рублей, изъятые у полковника МВД Дмитрия Захарченко, были перечислены бюджет
сегодня  Четверг, 12 июля, 18:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/07:
USD 62.1
-0.34
EUR 72.85
-0.5
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Одну из пирамид позора, установленную у дома должника, разбили и украли

12 июля 2018 14:47
651
Ее место заняла другая. Пирамид хватит на всех должников!
Ее место заняла другая. Пирамид хватит на всех должников!

6 июля, в пятницу, сотрудники «РКС-Самара» установили очередную пирамиду позора перед домом злостного должника в частном секторе Железнодорожного района, на улице Херсонской. Его долг за воду и канализацию превысил 45 тысяч рублей. Однако уже в выходные пирамида пропала…

В настоящее время «РКС-Самара» инициировали процесс возбуждения уголовного дела. У дома должника стоит другая пирамида. Избежать позора хозяину не удастся!

Все действия должника по ликвидации пирамиды зафиксированы камерой видеонаблюдения, что позволит установить способ и соучастников. Уже сейчас выявлены некоторые интересные факты. Как оказалось, должник за воду должен за многое. Его общий долг по всем обязательствам превышает 25 миллионов рублей. При этом проживает он в весьма дорогом доме, пользуется несколькими машинами и мотоциклом.

«РКС-Самара» мириться с таким положением дел не будут. К этому должнику и ко всем подобным будут применены все меры воздействия. Кроме того, теперь должнику ещё грозит привлечение к ответственности по уголовной статье за порчу и хищение чужого имущества.

Стоит отметить, что «РКС-Самара» продолжат устанавливать трёхтонные пирамиды позора с надписями «Здесь живёт должник» у частных домов злостных неплательщиков. За месяц с небольшим пирамида побывала у 17-ти должников-физических лиц. Их общий долг – 855 тысяч рублей! Сразу они заплатили 143 тысячи, на остальную часть долга написаны гарантийные письма со строгими графиками.

Если у вас есть долг и вы испытываете трудности с его погашением, лучше сразу обращаться в «РКС-Самара», где постараются найти способ помочь, сообщает пресс-служба ООО «Самарские коммунальные системы».


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
12 июля 2018  11:57
Обновленный сквер им. Чехова в Самаре станет центром буккроссинга В Самаре началась активная фаза благоустройства общественных пространств в рамках программы «Комфортная городская среда».
Обновленный сквер им. Чехова в Самаре станет центром буккроссинга
В Самаре началась активная фаза благоустройства общественных пространств в рамках программы «Комфортная городская среда».  Благоустройство региона
399
12 июля 2018  09:32
Прокуратура Кинель-Черкасского района добилась ремонта крыши многоквартирного дома
Прокуратура Кинель-Черкасского района добилась ремонта крыши многоквартирного дома
Управляющая компания длительное время не устраняла протечки кровли. Благоустройство региона
129
11 июля 2018  12:39
Иностранцы помогут восстановить старинные дома в Самаре
Иностранцы помогут восстановить старинные дома в Самаре
В середине июля в губернской столице возобновится фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест".  Благоустройство региона
339
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
164
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
174
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
252
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
229
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
166
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
201
Весь список
ЖКХ
12 июля 2018  14:47
Ее место заняла другая. Пирамид хватит на всех должников!
Одну из пирамид позора, установленную у дома должника, разбили и украли
Ее место заняла другая. Пирамид хватит на всех должников! ЖКХ
650
11 июля 2018  10:28
Компании-мошенники принуждают жителей Самары менять приборы учета холодной и горячей воды
Компании-мошенники принуждают жителей Самары менять приборы учета холодной и горячей воды
В «РКС-Самара» обращаются сотни горожан с жалобами на различные компании, настойчиво предлагающие заменить счётчики.  ЖКХ
428
10 июля 2018  11:45
«РКС-Самара» начинают реализацию проекта «Вода с улицы – в дом».
«РКС-Самара» начинают реализацию проекта «Вода с улицы – в дом»
Сейчас сотрудники провели анализ водозаборных колонок и существующих лицевых счетов абонентов. ЖКХ
242
Весь список

Экология
11 июля 2018  09:59
В Самарской области проводится радиационно-гигиеническая паспортизация территорий и организаций
В Самарской области проводится радиационно-гигиеническая паспортизация территорий и организаций
В результате оценки радиационная ситуация на территории Самарской области удовлетворительная. Экология
172
10 июля 2018  11:17
В Самарской области стартует экологическая акция в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»
В Самарской области стартует экологическая акция в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»
В экологической акции на Молодецком кургане примут участие более 50 волонтеров. Экология
274
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
279
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
182
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
279
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
472
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2001
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2425
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
961
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
864
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2577
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1638
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2815
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
229
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
580
Весь список

Мероприятия
Дмитрий Азаров: "Самое замечательное, что есть у Почты России - это люди, которые здесь работают"
В УФССП России по Самарской области пройдёт День единого приема граждан
Программа фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда