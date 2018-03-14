Очищение на атомном уровне: самарские очистные сооружения посетили представители областного профильного министерства и СМИ

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На городских очистных канализационных сооружениях (ГОКС) в рамках инвестиционной программы по проекту частно-государственного партнерства СКС продолжают масштабную реконструкцию. Работы начались в 2013 году, сегодня первый этап завершен, обновления уже позволили снизить энергозатраты и повысить качество очистки стоков. Накануне профессионального праздника, Дня работников ЖКХ,очистные сооружения посетили представители профильного министерства Самарской области и ведущие СМИ города."Городские очистные канализационные сооружения в полном объеме осуществляют очистку сточных вод всего городского округа Самара. Это порядка 500 тысяч куб.метров в сутки. Реконструкция на ГОКС проходит с учетом современных требований к качеству вод, которые возвращаются в Волгу. В соответствии с проектом уже сейчас, на первом этапе, серьезно усовершенствованы процессы биологическойочистке стоков", - рассказал технический директор СКСНа ГОКС полностью заменили воздуходувки - оборудование, которое подает сжатый воздух в резервуары со сточными водами (аэротенки), где происходит биологическая очистка стоков. Новые установки автоматически регулируют подачу кислорода в экономном режиме энергопотребления. Также провели реконструкцию трех аэротенков - всего их 12. В самих резервуарах установили зоны нитри-денитрификации и удаления фосфора. Построены две иловые насосные станции. Всё это позволило снизить энергозатраты: удельный расход на 1 куб.метр снизился с 0,48 до 0,34 киловатт/час. За год сброс в Волгу загрязняющих веществ снизился на 14 тонн.Сточные воды проверяются на всех этапах очистки по 47 показателям, ведется постоянный мониторинг качества волжской воды в районе ГОКС, пробы берутся в трех местах: на 1 км выше точки выпуска стоков, в самой точке и на 1 км ниже. Для улучшения контроля качества сточных вод для лаборатории ГОКС СКС приобрели два уникальных прибора: компактный настольный атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой и микроволновую систему. С их помощью проводятся анализы стоков на атомном уровне, что позволяет выработать более точную технологию очистки вод.На сегодняшний день на ГОКСе выполнено мероприятий по реконструкции почти на 900 млн.рублей. Дополнительно, в рамках федеральной программы "Чистая Волга", подготовлена проектно-сметная документация двух проектов: доочистка от биогенных элементов и ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод. Их реализация начнется в 2021 году, стоимость составит 4 миллиарда рублей."Мы положительно оцениваем опыт СКС, эта компания вкладывает в модернизацию беспрецедентные для области деньги. Также важен экологический эффект. В рамках реализации программы "Чистая Волга" объем сбросов недоочищенных вод сократится на 38%, что окажет положительное действие на бассейн реки Волги и Саратовского водохранилища", - отметил заместитель министра энергетики и ЖКХСамарской области, сообщает пресс-службаООО «Самарские коммунальные системы».